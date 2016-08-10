ناسا روی زمین ایستگاه فضایی می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ناسا برای آماده سازی سفر انسان به اعماق فضا در حال حاضر با همکاری ۶ شرکت خصوصی طراحی ایستگاه هایی با مقیاس کامل فضا را در دستور کار خود قرار داده است.

قرار است از این ایستگاه ها برای قرار گرفتن مسافران فضا در آنها به منظور تطبیق بدن فضانوردان با توجه به شرایط ویژه فضا استفاده شود. شرکت «بویینگ» ساخت سیستم اولیه محیط فضا را طراحی می کند.

همچنین شرکت «لاک هید مارتین» سیستم های الکترونیکی آن را طراحی می کند. شرکت «اوربیتال ATK» طراحی جو بین زمین و ماه را عهده دار است. شرکت «سیرا نوادا» محیطی را شبیه به فضاپیما Dream Chaser ایجاد می کند که دارای اجزای بادی به همراه سیستم رانشی است.

شرکت «نانوراکس» به کنترل مسائل کیفی آن می پردازد و در نهایت شرکت هوافضای «بیگلو» هم طراحی و ساخت ایستگاه پیشرفته ای را به وسعت ۳۳۰ متر مکعب در دستور کار خود قرار داده است.

با اتمام این پروژه قرار است سازگاری بدن فضانوردان برای سفر به مریخ و اعماق فضا ارزیابی شود.