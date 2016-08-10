انگلیس ماده ۵۰ لیسبون را فعال نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «ترزا می» نخست وزیر جدید انگلیس در گفتکو با همتایان خود از هلند و دانمارک اعلام کرد که قصد ندارد در سال جاری ماده ۵۰ پیمان لیسبون را در راستای خروج از اتحادیه اروپا فعال کند.

سخنگوی نخست وزیر انگلیس با اعلام این خبر افزود: «می» در گفتگو با «مارس روته» نخست وزیر هلند و «لارس راسموسن» نخست وزیر دانمارک همچنین اظهار داشت: انگلیس در انتظار راهکاری از سوی بروکسل است تا بتواند در سایه آن مسیر خروج از اتحایدهاروپا را آسان تر از آنچه پیش بینی می شود، بگذراند.

«ترزا می» همچنین خاطر نشان کرد: لندن ماده ۵۰ پیمان لیسبون را تا قبل از پایان سال جاری میلادی اجرایی نمی کند، زیرا درصدد هستیم در زمان کافی و مناسب به انجام آن اقدام کنیم.



وی همچنین افزود: نخست وزیر انگلیس خواهان برخورداری روابط مثبت میان لندن و اتحادیه اروپا است.



از زمانی که انگلیس ماده ۵۰پیمان لیسبون را فعال کند دو سال زمان دارد تا از اتحادیه اروپا خارج شود.