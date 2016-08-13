تورهای گردشگری ترکیه از سر گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۸ روز پیش سازمان میراث فرهنگی در پی کودتای ترکیه در بیانیه ای از دفاتر خدمات مسافرتی خواست تا اطلاع ثانوی و تا زمان برقراری مجدد امنیت، از ثبت‌نام و اعزام گردشگر به مقاصد گردشگری ترکیه خودداری کنند.

در این میان برخی از مقامات ترکیه ای که از ممنوعیت سفرهای ایرانیان به این کشور متضرر شده بودند، بارها در نشست‌های خبری خود به این موضوع اذعان کردند که ایرانیان گردشگران خوب ترکیه هستند و ما درصدد برقراری دوباره این تورها به مقصد ترکیه هستیم تا اینکه لحظاتی پیش، سایت وزارت خارجه در خبری اعلام کرد: بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤال تعدادی از خبرنگاران، درخصوص تفاهمات صورت گرفته در سفر دیروز وزیر امور خارجه کشورمان به ترکیه گفت: سفر دکتر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه به این کشور که با استقبال گرم مقامات ترکیه همراه بود، را سفری سازنده و در جهت منافع مردم دو کشور می دانم.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: در این سفر مذاکرات طولانی و مفصلی درخصوص مسایل سیاسی دوجانبه، موضوعات منطقه‌ای و بین المللی و سایر مسایل مورد علاقه دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین در این دیدارها و مذاکرات به عمل آمده پیرامون همکاری های دوجانبه، تفاهمات و توافقاتی صورت پذیرفت.

بهرام قاسمی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در مورد چگونگی سفر گردشگران ایرانی به ترکیه اضافه کرد: با توجه به درخواست طرف ترکیه ای پیرامون برقراری مجدد تورهای گردشگری ایران به مقصد ترکیه و از آنجائیکه دولت ترکیه علاقمند به برقراری مجدد این تورها است و گردشگران ایرانی را جزء بهترین گردشگران و بازدید کنندگان از این کشور می دانند، در مورد امنیت و رفاه حال گردشگران ایرانی قول های مساعدی را به طرف ایرانی اعلام داشته اند، طرف ایرانی پذیرفت که ممنوعیت سفر تورهای گردشگری به ترکیه با توجه به پذیرش تعهدات لازم از سوی دولت ترکیه را لغو نماید و از این پس آژانس های مسافرتی کشورمان می توانند به صلاحدید و با بررسی های همه جانبه و ایجاد تمهیدات لازم و مناسب و مورد نیاز شهروندان ایرانی در هماهنگی و تماس با شرکای ترکیه ای خود نسبت به اعزام تورهای گردشگری به این کشور همسایه اقدام کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: رفع ممنوعیت سفر گردشگران ایرانی به همراه تورهای گردشگری توسط آژانس‌های ایرانی به معنی سلب مسئولیت آژانس‌ها و مؤسسات گردشگری نخواهد بود و آنها باید طی تفاهمات دقیق و بررسی شرایط در جهت فراهم ساختن رفاه کامل گردشگران ایرانی اقدام لازم به عمل آورند. ساز و کارهای لازم و چگونگی آغاز مجدد این فرآیند و اقدامات مقتضی از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری متعاقباً و بعد از هماهنگی های لازم اعلام خواهد شد.

هنوز دفاتر خدمات مسافرتی از این موضوع جز انتشار اخبار چیزی نشنیده‌اند. به گونه‌ای که رضا اباذری مدیر انجمن دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران نیز از برقراری دوباره تورهای گردشگری ترکیه ابراز بی اطلاعی کرد.

پیش از این دفاتر خدمات مسافرتی در نامه‌ای به رئیس سازمان میراث فرهنگی خواستار برقراری دوباره تورهای گردشگری ترکیه شده بودند. اباذری نیز پیرو این نامه، درخواست و توضیحات خود را برای برقراری مجدد تورها به رئیس سازمان میراث فرهنگی اعلام کرد.

طبق اعلام سازمان میراث فرهنگی در سال ۹۴ بیش از یک میلیون و نهصد هزار نفر از ایران به ترکیه رفته بودند که از رشد ۱۷ درصدی نسبت به سال ۹۳ برخوردار بوده است.