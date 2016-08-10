پایگاه بسیج آستان قدس رضوی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آستان قدس رضوی، قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در این مراسم اظهار کرد: بسیج شجره طیبه ای است که امام خمینی(ره) آن را در ایران اسلامی غرس کرد و جوانان انقلابی ما آن را با خون خود آبیاری کردند و در حال حاضر، این درخت به ثمر نشسته، صدای این انقلاب در کشورهای دیگر شنیده می شود و تفکر انقلابی و بسیجی در شرف جهانی شدن است.

سید مرتضی بختیاری در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه بدنه و کارکنان آستان قدس رضوی همگی عاشقان ائمه اطهار(ع) بوده و عاشقان ائمه، عاشقان ولایت هستند و عاشقان ولایت اجازه نخواهند داد امر ولی زمانشان زمین بماند و برای تحقق این مهم، تشکیل پایگاهی برای برنامه ریزی و مراقبت از این امر اجتناب ناپذیر است.

وی با بیان این مطلب که باید اندیشه بسیجی را در محیط کار خود اجرایی کنیم، افزود: پشتوانه تفکر و اندیشه بسیجی، اراده و خواست خداست و چنانچه فرد کارش را برای خداوند خالص کند، به اندیشه و تفکر بسیجی عمل کرده است.

بختیاری در پایان سخنان خود تاکید کرد : امروز با کمک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با نظر ویژه تولیت معزز آستان قدس رضوی، پایگاه بسیج آستان قدس رضوی فعالیت خود را آغاز می کند.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) نیز در این مراسم ضمن تبریک دهه کرامت رضوی گفت: همه ما در هر جایی که خدمت می¬کنیم، به دنبال اهداف سازمان و یگان خدمتی خود هستیم ودر نگاهی بلندتر و عالی تر یک کارمند در تفکر بسیجی پیگیر تحقق اهداف انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران است.

سردار یعقوبعلی نظری با اشاره به این مطلب که ایجاد آمادگی های فرهنگی و مذهبی بر عهده پایگاه های بسیج در ادارات است، افزود: بسیجیان همیشه باید از بصیرت و نگاه فرهنگی دقیق تری برخوردار باشند و همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند همه ایرانیان بسیجی هستند، اما برای همبستگی بیشتر و نظم بهتر باید برای انجام کارها پایگاه تشکیل داد و ان شاء الله پایگاه بسیج آستان قدس رضوی در آینده نزدیک یکی از بهترین پایگاه های فرهنگی بسیج خواهد بود.

