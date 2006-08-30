ابومازن خواستار توقف حملات موشكي عليه رژيم صهيونيستي شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، "ابومازن" امروز با حضور درجمع صدها تن از كارمندان فلسطيني كه دربرابر مقرش در رام الله جمع شدند و به پرداخت نشدن حقوق ماهيانه شان از 6 ماه پيش تاكنون اعتراض داشتند، خواستار توقف حملات موشكي از نوار غزه عليه رژيم صهيونيستي شد.



وي بدون اشاره به اينكه حملات موشكي مبارزان فلسطيني به تلافي جنايات صهيونيستها در مناطق فلسطيني صورت مي گيرد، افزود: اين مسئله منجر به قتل وكشتار فلسطيني ها مي شود.

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين با بيان اينكه، اين موشك ها به ضرر ملت فلسطين است، خاطرنشان كرد: همين موشك ها است كه عمليات انتقام جويانه اسرائيل را در نوار غزه در پي دارد.

بيش از200 فلسطيني در خلال حملات بي اماني كه ارتش رژيم صيونيستي از 28 ژوئن( 7 تيرماه) تاكنون با هدف يك نظامي صهيونيستي كه توسط گروه هاي آغاز كرده است ، به شهادت رسيدند.