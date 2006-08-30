بيمه گرها بر اساس تعرفه هاي جديد با پزشكان قرارداد نمي بندند / فعاليت افراد فاقد صلاحيت پزشكي در روستاها خلاف قانون است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دكتر شهاب الدين صدر امروز در نهمين كنگره اپتومتري كشور در تالار امام علي دانشگاه علوم پزشك شهيد بهشتي افزود: در گذشته به علت كمي تعداد پزشكان، افرادي كه صلاحيت ارائه خدكات پزشكي را نداشتند در روستاها فعاليت پزشكي مي كردند اما هم اكنون تعداد پزشكان بيش از حد نياز كشور است بنابراين فعاليت افراد فاقد صلاحيت پزشكي در روستاها خلاف قانون خواهد بود.

وي با بيان اينكه با توجه بيكار بودن دو سوم ماماها در كشور ، علت فعاليت افراد فاقد تحصيلات پزشكي در زمينه زنان و زايمان در روستا مشخص نيست ، اظهار داشت: بايد هر رشته پزشكي به صورت كامل مشخص شود و هيچ كدام از تخصص ها در رشته هاي ديگر وارد نشوند.

صدر گفت: يكي از وظايف مسئولان فراهم كردن مسير ادامه تحصيل براي تمامي گروه هاي پزشكي است چون نبايد براي هيچ يك از گروه هاي پزشكي انسداد تحصيلي وجود داشته باشد ، چرا كه در هيچ يك از كشورها انسداد تحصيلي براي رشته ها وجود ندارد و اين امر مشكل بيكاري را هم در اين كشورها كاهش داده است.

وي تصريح كرد: نبايد به گونه اي عمل شود كه انتصاب يك مدير از يك گروه پزشكي خاص موجب رفع مشكلات آن گروه پزشكي و باقي ماندن مشكلات ديگر گروه هاي پزشكي شود.

رئيس سازمان نظام پزشكي كشور گفت: هم اكنون تمامي روش هاي درماني دركشور وجود دارد اما هنوز تجهيزات و تكنولوزي استفاده از اين تجارب و روش ها موجود نيست.

وي افزود: متاسفانه مسئولان توجه كافي به حوزه بهداشت و درمان ندارند به گونه اي كه در هيچ دوره اي دقت كافي براي رسيدگي به مشكلات و دغدغه هاي اين حوزه صورت نمي گيرد.