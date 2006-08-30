پاكستان استفاده از انرژي صلح آميز هسته اي را حق ايران دانست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رسمي امارات "وام"، خورشيد محمود قصوري وزير امور خارجه پاكستان برحق ايران در استفاده از انرژي صلح آميز بين المللي همراه با پايبندي اين كشور به قوانين و موازين بين المللي در اين رابطه تاكيد كرد.

وي اين مطلب را در جريان ديدار خود با مهدي صفري معاون وزير امور ايران در اسلام آباد بيان داشت و تاكيد كرد: موضع پاكستان درباره مسئله هسته اي تشويق همه طرف ها به مراعات تعهدات بين المللي است.

برپايه اين گزارش؛ در اين ديدار آخرين تحولات مربوط به مسئله هسته اي ايران و روابط دوجانبه مورد بحث وبررسي قرار گرفت.

از سوي ديگر، معاون وزير امور خارجه ايران نيز گفت كه ايران به پيشنهاد طرف هاي بين المللي ذيربط پاسخ داده است، اما هرگونه پيش شرطي را رد كرده و آمادگي كامل اصولي خود را براي مذاكره درباره همه مسائل به منظور رسيدن به راه حلي رضايت بخش اعلام كرده است.

گفتني است معاون وزير امور خارجه ايران پس از ديدار خود از پاكستان با سفر به هند و ديدار با مقام هاي هندي بر صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي ايران تاكيد و توضيحاتي درباره برنامه هسته اي ايران به دهلي نو ارايه داد.