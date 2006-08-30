پاسخ ايران به بسته پيشنهادي غرب راضي كننده نيست

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، "دومينيك دوويلپن" امروز درخلال چهاردهمين كنفرانس مطبوعاتي سفراي فرانسه كه در مقر نخست وزيري اين كشور برگزار شد ، در مورد پاسخ هقته گذشته ايران درمورد موضوع هسته اي اين كشور گفت: پاسخ ايران راضي كننده نيست.

"دوويلپن" همچنين درادامه اين سخنان خاطرنشان كرد : به ويژه پاسخ ايران درمورد ضرورت تعليق غني سازي راضي كننده نيست.

اين درحالي است كه ايران با رد تعليق غني سازي اورانيوم تاكيد كرد : در مورد انجام مذاكرات دراين زمينه جدي است.

نخست وزير فرانسه همچنين در ادامه بيان كرد: درچنين شرايطي مهم اين است كه جامعه بين المللي درمورد امكان انجام گفتگوهاي مستقيم يكپارچه و قاطع باقي بماند.