به گزارش خبرنگار مهر، ناصر صبحی در حاشیه سومین گردهمایی مسئولان حوزه جوانان سراسر کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامهها و سیاستهای دفتر ازدواج و تعالی خانواده افزود: راهاندازی و ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده از مهمترین برنامههای سال ۹۵ این دفتر است که بر اساس آن قرار است آموزشهای پیش از ازدواج به ۷۵ هزار زوج در آستانه ازدواج ارائه شود. این طرح در ستاد ساماندهی امور جوانان مطرح و پس از دریافت نظرات دستگاههای مختلف برای اصلاح به کمیسیون ازدواج ارسال شد.
وی ادامه داد: برای اجرای این طرح نیاز به مدرسانی است تا از موازیکاری و ارائه آموزشهای ناهماهنگ جلوگیری شود؛ به همین منظور بر اساس استانداردها، به ۲ تا ۱۰ هزار مدرس برای آموزش ۷۵۰ هزار زوج در آستانه ازدواج و همچنین ۷۵۰ هزار زوج با ازدواج یکساله نیاز داریم.
مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان تأکید کرد: در حال حاضر برای بکارگیری ۲۵۰۰ مدرس پیشبینی انجام شده و طبق ماده ۸ قانون تسهیل ازدواج، سرفصلهای آموزشی برای ۱۶ ساعت کلاس تنظیم شده است. در این ۱۶ ساعت مسائل روانشناختی، جامعهشناختی، اقتصاد، مدیریت و مذهبی آموزش داده میشود.
صبحی با اشاره به برنامه ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده تأکید کرد: در حال حاضر ۵۴ مرکز مشاوره ازدواج از وزارت ورزش و جوانان مجوز دارند که در هر کدام از آنها حدود چهار روانشناس فعالیت میکنند. همچنین حدود ۶۰ مرکز مشاوره، مقدمات تشکیل آنها انجام شده و پرونده آنها برای صدور مجوز به سازمان نظام روانشناسی ارسال شده است. همچنین برنامه داریم تا پایان سال ۹۵ در هر استان دستکم ۲ مرکز تخصصی مشاوره ازدواج راهاندازی شود زیرا در حال حاضر ۱۶ استان کشور فاقد مراکز مشاوره هستند و از ۵۴ مورد، ۲۸ مرکز در تهران فعالیت میکنند.
وی با تأکید بر اینکه صدور مجوز فعالیت مراکز مشاوره تنها از سوی سازمان نظام روانشناسی معتبر است، گفت: سازمان بهزیستی به افراد غیرروانشناس و با مدرک لیسانس اجازه تأسیس مرکز مشاوره میدهد که این روند باید اصلاح شود.
مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: ۲۰۰ مرکز مشاوره از سازمان ملی جوانان سابق مجوز دارد که باید برای تمدید فعالیت، خود را با استانداردهای نظام روانشناسی هماهنگ کنند؛ در غیر این صورت پس از پایان مهلت سه ماهه، مجوز آنها باطل و فعالیت آنها غیرقانونی و برخوردهای انتظامی و قضایی در انتظار آنها خواهد بود.
صبحی ادامه داد: در حوزه ازدواج در حال حاضر سمنهای زیادی فعالیت میکنند که برخی از آنها از وزارت ورزش، برخی از وزارت کشور و تعدادی از وزارت ارشاد مجوز دارند که برخی از این سمنها به دلیل نبود نظارت کافی، در حوزههای غیرمرتبط وارد شدهاند. برنامه داریم با شناسایی تمامی سمنهای فعال در حوزه ازدواج، این فعالیتها را ساماندهی کنیم؛ به طوری که بانک اطلاعاتی سمنهای ازدواج تشکیل شده و قرار است همایش ملی سمنهای فعال در حوزه ازدواج و خانواده را برگزار کنیم که این همایش با هدف ساماندهی، تشریح وظایف و ایجاد وحدت رویه برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه حدود ۲۰۰ سازمان مردمنهاد در حوزه ازدواج فعالیت میکنند، خاطرنشان کرد: با این حال آماری از سمنهای تخصصی دارای مجوز از دیگر دستگاهها در اختیار نداریم.
مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه در تقسیم کار ملی آسیبهای اجتماعی، موضوع آسیبهای اجتماعی جوانان به معاونت جوانان وزارت ورزش سپرده شده است، تأکید کرد: بخشی از آموزشهای پیش از ازدواج به موضوع پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اختصاص دارد تا از این طریق با کاهش هزینههای اجتماعی و اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی حرکتی انجام شود.
صبحی از آغاز فعالیت مجدد مجمع خیرین ازدواج خبر داد و گفت: با مشارکت چند سمن فعال، مجمع خیرین ازدواج در حال فعالیت مجدد هستند تا از این طریق خدمات ویژه ازدواج به جوانان ارائه شود.
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