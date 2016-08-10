به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکویچ در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر صبای قم در هفته چهارم لیگ برتر که بعداز ظهر امروز چهارشنبه در سازمان لیگ برگزار شد، گفت: فردا بازی حساسی را مقابل صبا خواهیم داشت و این تیم در تلاش است تا بتواند در مقابل ما به نتیجه دلخواهش دست یابد. فردا منتظر تماشاگرانی هستیم که برای دیدار مقابل فولاد به ورزشگاه آمدند و دوست داریم با هم پیروزی مقابل صبا را جشن بگیریم.

سرمربی تیم پرسپولیس در خصوص وضعیت سیدجلال حسینی نیز افزود: او نیز یک مشکل کوچک دارد و دچار مصدومیت شده، اما به آمادگی لازم رسیده که امیدوارم بتوانیم فردا مقابل صبا از او استفاده کنیم.

برانکو در ادامه در خصوص تیم صبای قم گفت: هیچ تیمی را دست کم نمی گیریم و برای تمامی تیم ها احترام قائل هستیم. می دانیم که صبا برای گرفتن امتیاز به تهران آمده، اما به دنبال این هستیم که آخرین دیدار قبل از تعطیلاتمان نیز یک پیروزی باشد و دل هواداران را شاد کنیم.

وی درباره جذب دروازه بان کروات و اینکه آیا هنوز علیرضا بیرانوند گزینه اول دروازه‌بانی است، گفت: ما یک دروازه بان خوب جذب کردیم که باید رقیب علیرضا بیرانوند باشد. مهم این است که نیمکت قوی داشته باشیم تا در زمان مناسب تعویض مناسب را انجام دهیم. طبیعی است که بیرانوند در حال حاضر انتخاب اول ما است اما باید دید اوضاع به چه صورت پیش می‌رود. از این خوشحالم که دو دروازه بان خوب داریم.

وی درباره اینکه رامین رضاییان را برای پرسپولیس نخواست، گفت: من دیروز در این مورد بیانیه دادم اما وقتی در چنین موقعیتی هستیم مدام می‌نویسند که من کسی را تهدید کردم و شرط و شروط گذاشتم . کار ما حرفه‌ای است و بازیکن حرفه‌ای حق دارد که فکر کند که کجا برایش بهتر است. نورمحمدی، بنگر و سایر بازیکنان هم همین راه را رفتند.

سرمربی پرسپولیس خاطرنشان کرد: من تیمم را بستم. رامین هم برای ادامه فوتبالش ترکیه را انتخاب کرد. من از تمام بازیکنانم راضی هستم و جایی برای رضاییان نداریم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر زمان بازگشت مهدی طارمی به ترکیب اصلی پرسپولیس، خاطرنشان کرد: طارمی در هر سه بازی برای ما به میدان رفته است. در حال حاضر وحید امیری و علی علیپور را با کیفیت خوب داریم. طارمی دو ماه تمرین نداشت و به مرور زمان آماده می‌شود. البته ما ولادمیر را هم داریم که اگر وی در بازی با فولاد روی موقعیتی که به دست آورد گل می‌زد، همه از کیفیت او تعریف می‌کردند.

برانکو ادامه داد: تیم ها مقابل پرسپولیس بسته بازی می‌کنند. بازی برابر این چنین تیم‌هایی آسان نیست اما تمهیداتی می‌اندیشیم که بتوانیم در این موقعیتها هم به موفقیت برسیم.

سرمربی پرسپولیس در خصوص اینکه هافبک‌ها و این که مهاجمان این تیم عجول عمل می‌کنند، تصریح کرد: اینها جزئیات است. روشی که ما بازی می‌کنیم اصرار روی بازی تهاجمی و سرعت است. در این روش شاید بازیکن آرامش لازم را نداشته باشد اما فعلا در ابتدای فصل قرار داریم. مشکلات را در طول فصل برطرف می‌کنیم.

خبرنگاری از برانکو پرسید که آیا رامین رضاییان قربانی طارمی شده است که او را جذب نکردید؟ سرمربی پرسپولیس در پاسخ، گفت: من کجا اعلام کردم که این بازیکنان را نمی‌خواهم؛ به جز اینکه شما خبرنگاران چنین چیزهایی نوشتید! این بازیکنان حرفه‌ای هستند و حق دارند راجع به آینده خود تصمیم گیری کنند. طارمی هنگامی که بازگشت ما جای خالی داشتیم و اصلا بحث انتقام مطرح نیست.

برانکو افزود: الان شما جای من باشید چه کسی را بیرون می‌کنید که رامین رضاییان را بیاوریم؟ ما با بازیکنانمان قرارداد بسته ایم.

وی در خصوص اینکه گفته بود تا نیم فصل برای رامین رضاییان صبر می‌کند، گفت: من هیچ مصاحبه‌ای در این مورد انجام ندادم.

سرمربی پرسپولیس درباره اینکه رامین بازیکن محبوبی است، گفت: اشکالی ندارد. خیلی از بازیکنانمان رفتند. این انتخاب آنهاست. همانطور که شما ممکن است مکان کاری‌تان را عوض کنید. من چندین بار در این مورد توضیح دادم که از رامین ناراحت نیستم.

برانکو همچنین هنگام خروج از سازمان لیگ و هنگامی که قصد داشت سوار آسانسور شود، از خبرنگاری درباره برنامه دوشنبه شب نود و حواشی مربوط به جذب بازیکنان اوکراینی سئوال کرد. سرمربی پرسپولیس در این خصوص گفت: چرا راجع به بازیکنان استقلال و سایر تیم‌ها صحبت نمی‌کنید؟ چرا کاری به بازیکنانی که از برزیل یا کشورهای دیگر می‌آیند حرف نمی‌زنید و فقط اصرار دارید درباره اوکراینی‌های پرسپولیس سئوال کنید!