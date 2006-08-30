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۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۵:۳۲

برنامه تاريخ اپرا در راديو فرهنگ پخش مي شود

تاريخ اپرا عنوان برنامه اي است كه روزهاي چهارشنبه از راديو فرهنگ پخش مي شود .

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر، اين برنامه به معرفي و بررسي اپراهاي معروف دنيا مي پردازد كه در اولين گام خود اپراي "دستبرد" اثر وولفگانگ آمادئوس موتزارت را مورد نقد و بررسي قرار مي دهد .

در طول اين برنامه علاوه بر پخش قسمت هايي از اپراي دستبرد نمونه هايي از اپراهاي ديگر نيز پخش مي شود .

موتزارت اپراهاي برجسته ديگري مانند عروسي فيگارو و فلوت سحر آميز  را آهنگسازي كرده است و كساني چون هايدن و واگنر از او به نيكي ياد كرده اند .

اين برنامه با تهيه كنندگي نيلوفر زنديان ساعت 30/22 تا00/23 از راديو فرهنگ پخش مي شود .    

کد مطلب 373754

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