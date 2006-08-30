  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۶:۱۷

/ به منظور ارتقاي آگاهي و بهبود زندگي /

خانواده هاي بيماران خاص آموزش ديدند

بنياد امور بيماري هاي خاص با همكاري انجمن زنان امدادگر گيلان ، نسبت به آموزش علاقه مندان و همچنين خانواده هاي بيماران خاص براي ارتقاي آگاهي و بهبود زندگي اين بيماران از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي در تابستان سال جاري اقدام كرده است.

به گزارش خبرگزاري مهر ، شركت كنندگان در اين دوره با موضوع هايي در مورد تالاسمي و علائم هموفيلي و درمان هاي جديد آن ، انواع ديابت و عوارض آن ، بيماري هاي كليوي و عوارض آن ، تغذيه و مقابله با مشكلات ، انواع سرطان و نيز مباحث روان شناسي در هر يك از اين بيماري ها آشنا شدند و اين مباحث تخصصي زير نظر بنياد امور بيماري هاي خاص از طريق بانوان امدادگري انجام شده كه در زمينه آموزش هاي بهداشتي داراي سابقه طولاني بوده اند.

انجمن زنان امدادگر گيلان كه يك سازمان غير دولتي با فعاليت هاي آموزشي ، بهداشتي در سطح استان گيلان است از سال 79 تا كنون حدود 3 هزار را در مقاطع مقدماتي، تكميلي و باليني آموزش هاي كمك هاي اوليه و امدادگري داده است.

بر اساس اين گزارش ، بر اساس نظر سنجي به عمل آمده و در پايان دوره از شركت كنندگان مباحث مورد استقبال قرار گرفته و علاقه مندان خواستار برگزاري دوره هاي بعدي شده اند.

کد مطلب 373757

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها