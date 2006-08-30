خانواده هاي بيماران خاص آموزش ديدند

به گزارش خبرگزاري مهر ، شركت كنندگان در اين دوره با موضوع هايي در مورد تالاسمي و علائم هموفيلي و درمان هاي جديد آن ، انواع ديابت و عوارض آن ، بيماري هاي كليوي و عوارض آن ، تغذيه و مقابله با مشكلات ، انواع سرطان و نيز مباحث روان شناسي در هر يك از اين بيماري ها آشنا شدند و اين مباحث تخصصي زير نظر بنياد امور بيماري هاي خاص از طريق بانوان امدادگري انجام شده كه در زمينه آموزش هاي بهداشتي داراي سابقه طولاني بوده اند.

انجمن زنان امدادگر گيلان كه يك سازمان غير دولتي با فعاليت هاي آموزشي ، بهداشتي در سطح استان گيلان است از سال 79 تا كنون حدود 3 هزار را در مقاطع مقدماتي، تكميلي و باليني آموزش هاي كمك هاي اوليه و امدادگري داده است.

بر اساس اين گزارش ، بر اساس نظر سنجي به عمل آمده و در پايان دوره از شركت كنندگان مباحث مورد استقبال قرار گرفته و علاقه مندان خواستار برگزاري دوره هاي بعدي شده اند.