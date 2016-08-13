ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات برخی اعضای دولت درباره اینکه رئیس‌جمهور و دولت یازدهم مظلوم ترین دولت است گفت: چیزی که عوض دارد گله ندارد، وقتی مسئولان طراز اول این دولت توهین‌های عجیب و غریب به دولت های گذشته می کنند باید منتظر باشند که نسبت به آنها نیز توهین های مشابهی صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه به اعتقاد من این دولت دولت مظلومی نیست افزود: دولتی که منتقدان خود را بی سواد، بی‌هویت، بی شناسنامه و بزدلان سیاسی بخواند مظلوم نیست. این عین توهین است.

این نماینده مجلس ادامه داد: متاسفانه توهین‌هایی به این دولت می‌شود، اما نمی توان نادیده گرفت که مسئولان طراز اول این دولت هم توهین های بی سابقه‌ای به دولت قبل می‌کنند و این همان ضرب المثلی است که می‌گوید از هر دستی بدهی از همان دست خواهی گرفت؛ بنابراین توهین به این دولت نتیجه توهین هایی است که دولتمردان تدبیر و امید به دولت‌های قبلی می‌کنند.