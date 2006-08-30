سه تيم ويژه تخلفات شوراي شهر و شهرداري كرج را بررسي مي كند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ، دكتر كامران دانشجو در جلسه شوراي اداري شهرستان كرج گفت: اداره كل بازرسي استان تهران گزارش كاملي از تخلفات اعضاي شوراي شهر كرج تهيه كرده و آن را در اختيار استانداري قرار داده است.

وي خاطر نشان كرد: استانداري نيز نسبت به دريافت گزارش ياد شده اعلام وصول كرده و سه تيم متخصص در معاونت عمراني ، بازرسي و فرمانداري را مسئول بررسي كارشناسي اين پرونده كرده است.

دانشجو تصريح كرد: تخلفات اعضاي شوراي شهر كرج محرز و تعداد آنها بسيار زياد است اما اين موارد بايد در استانداري و هيات حل اختلاف مورد رسيدگي قرار گيرد تا مجموعه اي مستدل و مستند در خصوص اين پرونده شكل گيرد.

وي اظهار داشت: تا كنون معاونت عمراني يك گزارش مقدماتي از بررسي پرونده اعضاي شوراي شهر كرج ارائه داده كه تخلفات بسياري در آن محرز است و ساير تيم ها نيز بزودي گزارشات خود را تهيه و عرضه مي كنند.

دانشجو با تاكيد بر برگزاري انتخابات خبرگان رهبري و شوراي شهر در آذر امسال ، عنوان داشت: تدبير من به عنوان استاندار تهران اين است كه هيچ مسئله اي انتخابات را مخدوش نكند اما اگر تشخيص دهم كه پرونده تخلفات اعضاي شوراي شهر و شهرداري كرج بايد علني و با افراد متخلف برخورد شود ، اين كار انجام خواهد شد.

وي گفت: اگر مقرر شود تا زمان برگزاري انتخابات برخوردي با افراد متخلف صورت نگيرد ، مستندات تخلفات در اختيار هيات رسيدگي به صلاحيت كانديداها قرار مي گيرد تا در سنجش صلاحيت نامزدهاي انتخابات لحاظ شود.

دانشجو يادآور شد: در مجموع پرونده متخلفان شوراي شهر و شهرداري هاي سطح استان تهران درحال بررسي و جمع بندي است كه قبل يا بعد از انتخابات شوراهاي اسلامي و خبرگان رهبري ، اخبار به استحضار مردم استان خواهد رسيد.

وي تصريح كرد: شهروندان استان تهران مطمئن باشند افراد متخلف مطابق مقررات قانوني مورد بازخواست و محاكمه قرار مي گيرند.

استاندار تهران با اشاره به سلب عضويت 15 عضو متخلف شوراهاي اسلامي شهر ، بيان داشت : تمام مطالب عنوان شده به معناي زير سئوال رفتن كيان شورا نيست و در واقع برخورد با متخلفان به منظور صيانت از جايگاه شوراهاي اسلامي شهر و روستا است.