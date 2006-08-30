فاطمه هاشمي عضو شوراي رياست اجلاس جهاني اديان براي صلح شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از انجمن همبستگي زنان، هشتمين اجلاس جهاني اديان براي صلح كه طي روزهاي 4 تا 7 شهريور ماه در شهر كيوتو، ژاپلن با حضور 800 نفر از رهبران ديني جهان برگزار شد روز گذشته با صدور بيانيه نهايي و گزارش كميته هاي فرعي خاتمه يافت.

در روز پاياني اجلاس جهاني اديان براي صلح شوراي رياست افتخاري 24 نفره اين اجلاس از سوي شركت كنندگان انتخاب شدند. در اين شورا 12 نفر مسيحي، 6 نفر مسلمان، 2 نفر يهودي و چهار نفر از اديان آسيايي و بومي حضور دارند كه فاطمه هاشمي رفسنجاني به عنوان تنها زن مسلمان و تنها ايراني به عضويت اين شورا در آمده است.

اديان براي صلح يك شبكه جهاني بين اديان بوده كه داراي شوراها و گروه هاي وابسته است و در راستاي تقويت همكاري ميان جوامع ديني سراسر جهان مبارزه با خشونت، برقراري صلح و توسعه پايدار فعاليت مي كند.

اين شبكه در سال 1970 به عنوان يك سازمان بين المللي و غير فرقه اي تشكيل شد. هم اكنون شبكه اديان براي صلح بزرگترين ائتلاف جوامع ديني جهان به شمار مي رود.

به گزارش مهر، فاطمه هاشمي در روز دوم همايش طي يك مصاحبه اختصاصي با ژاپن تايمز گفت: 99 درصد مردم ايران ديندار هستند و اين امر به هيچ عنوان منافاتي با مدرنيته ندارد.

وي افزود: مذهب شيعه از عنصر پويايي برخوردار است و مسلمان شيعه مي تواند خود را با قوانين و شرايط تازه منطبق كند. در ايران دين محدود كننده پشرفت نيست و 70 درصد دانشجويان را دختران و زنان تشكيل داده اند و نرخ سواد زنان پيش از انقلاب اسلامي 32 درصد بوده كه اكنون به 84 درصد رسيده است.

ژاپن تايمز نوشت: فاطمه هاشمي 15 سال پيش انجمن همبستگي زنان را تأسيس كرد كه يكي از سه سازمان غير دولتي است كه وي مسئوليت اداره آن را برعهده دارد. در ميان اهداف انجمن همبستگي زنان مي توان به بررسي مشكلات زنان در ايران و ارائه توصيه به دولت در زمينه امور زنان اشاره كرد. يكي ديگر از اهداف اين سازمان تعامل با سازمانهاي زنان سراسر دنيا است تا تبليغات منفي غرب را كه مدعي شده اند زنان ايراني منزوي هستند را از ميان بردارد.