معاون فرهنگي ستاد نيروهاي مسلح خواستار ايجاد تشكل حقوقدانان بسيجي شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، معاون فرهنگي و تبليغات دفاعي ستاد نيروهاي مسلح در اجلاس هيئت محبان الزهرا قضات تهران كه به مناسبت روز پاسدار تشكيل شده بود اظهار داشت: فرهنگ ايثار كه در مكتب حضرت امام حسين (ع) به مدارج عالي آن مي توان دست پيدا كرد فرهنگ پايه است زيرا از فرهنگ ايثار به تواضع در مقابل مردم به خصوص آنها مي رسيم.

وي درادامه افزود: با فرهنگ ايثار مي توان درمقابل استكبار هر چند به ظاهر بسيار قوي تر مقاومت كرد و پيروز شد.

در فرهنگ ايثار است كه گمنامي و بي نشاني افتخار مي شود و مقام و شهرت هدف هاي شايسته اي براي انسان فرهيخته نخواهند بود با ترويج فرهنگ ايثار است كه فرهنگ عمومي روابط تقويت شده و ناهنجاري هاي اجتماعي بر طرف مي گردد.

معاون فرهنگي و تبليغاتي دفاعي ستاد كل نيروهاي مسلح پيرامون تحول و سالم سازي نظام اداري كشوري گفت: با فرهنگ ايثار مي توان نظام اداري را متحول و سالم سازي نمود دستگاههاي دولتي سازمان قضايي و ديگر نهادها براي آنكه بتوانند همچون بخش دفاع، كمبودها را جبران كرده و به قله هاي اهداف خود دست پيدا كنند بايد روحيه ايثار شهادت طلبي را ازمكتب امام حسين (ع) به كاركنان خود منتقل كنند به همين دليل وظيفه سازمانها ونهادهاي فرهنگي كشور در ترويج فرهنگ ايثار از اهميت ويژه اي برخوردار است.

وي در پايان از قضات بسيجي خواست با ايجاد تشكل حقوقدانان بسيجي فرهنگ ايثار را در دستگاه قضايي توسعه بخشيده و اين نهاد سرنوشت ساز را به اهداف اسلامي خود نزديك تر سازند.