«مجموعه منتخب آثار شعرای ترک سده اخیر» در راه ایران

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب بیوگرافی شاعران یکصد سال اخیر ترکیه مجموعه‌ای است که توسط موسسه ماوی چیزگی (Mavi Çizgi) در سال ۲۰۱۵ در ترکیه به خط عثمانی (الفبای اسلامی) منتشر شده است.

اساتیدی که به‌عنوان هیئت مشاور در این پروژه شرکت کرده‌اند عبارتند از: پروفسور دکتر رمضان قاپلان، پروفسور دکتر حجابی قیرلانغیچ، پروفسور دکتر مظهر باغلی، دکتر ابراهیم دمیرجی و خانم رقیه آیدین و همکارانش این مجموعه را گردآوری کرده‌اند.

در این مجموعه ابتدا بیوگرافی شاعر موردنظر، بیان شده و سپس نمونه اشعار این شاعر به خط عثمانی آورده شده است. این مجموعه، در واقع کتابی در معرفی شاعران معاصر ترکیه است و برای معرفی و شناخت مضامین و قوت و ضعف شعری و همچنین سبک و حضور اجتماعی شاعران، می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

زبان اصلی این کتاب، ترکی عثمانی و عنوانش هم به زبان اصلی «یوز ییلک تورک شاعرلری آنتولوژیسی» (Yüzyılın Türk Şairleri Antolojisi) که در برگردان به زبان فارسی، به «مجموعه منتخب آثار شعرای ترک سده اخیر» ترجمه شده است.

این کتاب برگردانی از نسخه اصلی کتاب گردآوری شده به زبان ترکی استانبولی است که در خود ترکیه به ترکی عثمانی نیز برگردانده شده و چاپ شده است. اعضای هیئت مشاوره کتاب، پروفسور دکتر رمضان قاپلان، پروفسور دکتر حجابی قیرلانغیچ، پروفسور دکتر مظهر باغلی، دکتر ابراهیم دمیرجی، و گردآورندگان آن هم م. اتللا مرعش، طالب ایشیق، رقیه آیدین، هستند که انتشارات: MAVİ ÇİZGİ ajans ve organizasyon در ترکیه در ماه می سال ‌۲۰۱۵ در ۶۰۵ منتشر شده است.

در زیر برداشتی از نوشته یکی از نویسندگان درباره کتاب، را می‌خوانیم:

نویسندگان این کتاب طی کنفرانسی که درباره بازخورد شعر ترکی و شعرای ترک در خارج از کشور ترکیه بوده متوجه می‌شوند که شعر ترکی و شعرای ترک در ادبیات جهان جایی ندارند و کسی در جهان غیر از خودشان با آنها آشنایی ندارد. لذا تصمیم می‌گیرند تا یک مجموعه از آثار منتخب به همراه معرفی مختصر و مفید از شاعر مربوطه گردآوری نمایند تا با ترجمه‌های آن و انتشار آن‌ها در سراسر جهان، جایی برای شعر ترکی و شعرای ترک در کتابخانه جهان باز کنند.