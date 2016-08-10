رسانه های گلستان فعالیت خود را در بخش تحلیل تقویت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهرامی ظهر چهارشنبه در آئین تکریم و تقدیر از اصحاب رسانه و خبرنگاران که توسط فرماندهی انتظامی استان گلستان برگزار شد، اظهار کرد: اطلاع رسانی اخبار از گذشته بسیار اهمیت داشته است و این مسئله در نیروی انتظامی نیز با جدیت بسیاری در حال انجام است.

وی ادامه داد: نیروی انتطامی از پیشتازان حوزه اطلاع رسانی و رسانه است و نگاه ما نیز به رسانه نگاه باز و عالمانه ای است که از سال ۱۳۸۰ تا به اکنون ادامه داشته و حتی تقویت شده است.

او با بیان اینکه نیروی انتظامی در مسائل رسانه ای تحلیل های بسیار خوبی انجام می دهد، افزود: نیروی انتظامی به رسانه ها توجه ویژه ای دارد و سرمایه گذاری های لازم را در حوزه آگاه سازی، کاهش جرایم و معضلات اجتماعی انجام داده است.

بهرامی تصریح کرد: زحمات تمامی خبرنگاران و اصحاب رسانه را در حوزه اطلاع رسانی هر روزه مشاهده می کنیم اما متاسفانه در حوزه تحلیل و گزارش خبری کمتر فعالیت شده است و از رسانه های درخواست می کنیم در این بخش رسانه ای نیز فعالیت خود را آغاز کنند.

علی بهرامی گفت: در استان های دیگر و همجوار گلستان، مسئله اطلاع رسانی اخبار نیروی انتظامی در رسانه ها با جدیت بیشتری در حال انجام است اما ما نیز بیکار نبوده ایم و خوشبختانه شاهد فعالیت های رسانه های استان گلستان بوده ایم.

وی گفت: در سال ۹۴ تعداد دو هزار و ۲۳ خبر برای رسانه ها ارسال کرده ایم که ۱۶۰۰ مورد آنها منتشر شده است. در چهار ماه نخست امسال نیز حدود ۶۱۶ خبر به رسانه ها ارسال کردیم که ۳۱۴ مورد آن منتشر شده است.

او با اشاره به رسانه های فعال استان گلستان در انتشار اخبار نیروی انتظامی گفت: روزنامه های همشهری و وارش در بخش روزنامه ها و هفته نامه گلشن مهر و بازار کسب و کار در بخش هفته نامه ها بیشترین اخبار منتشر شده حوزه نیروی انتظامی را داشتند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان در پایان خاطرنشان کرد: در بین خبرگزاری ها نیز خبرگزاری های فارس، مهر و البرز گلستان سه رسانه برتر اخبار منتشرشده نیروی انتظامی شناخته شدند.