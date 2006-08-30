درها به روي همه عراقي ها به جز صدامي ها و تكفيري ها براي مشاركت در روند سياسي باز است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري كويت، دربيانيه اي كه از سوي دفتر رياست جمهوري عراق صادرشد ، آمده است، "طالباني" درنشست خود با "اكرم حكيم" وزير گفتگوي ملي و رئيس كميته آشتي ملي بر ضرورت دعوت همگان براي حمايت از آشتي ملي و همچنين بر ضرورت كنفرانس عشاير عراقي و نقش اين كنفرانس در روند آشتي ملي و محقق شدن ثبات دركشور تاكيد كرد.

دراين بيانيه رئيس جمهوري عراق همچنين خواستار ادامه فعاليت ها براي برگزاري گفتگوها و همچنين برگزاري كنفرانس ها شد.

دعوت به آشتي ملي با مشاركت همه گروه ها و طرف هاي عراقي نيز از ديگر خواسته هاي جلال طالباني در اين بيانيه بود.

"جلال طالباني" درادامه خاطرنشان كرد: مرحله كنوني درتاريخ عراق ، مرحله آزادي و دمكراسي و احقاق حقوق و برداشتن ظلم از تمام مظلومين و ستمديدگان است.

"اكرم حكيم" هم دراين نشست، طالباني را از روند آشتي ملي مطلع كرد.