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۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۶:۱۱

طالباني :

درها به روي همه عراقي ها به جز صدامي ها و تكفيري ها براي مشاركت در روند سياسي باز است

درها به روي همه عراقي ها به جز صدامي ها و تكفيري ها براي مشاركت در روند سياسي باز است

رئيس جمهوري عراق امروز اعلام كرد : درها به روي همه عراقي ها به جز صداميون و تكفيري ها براي مشاركت در روند سياسي عراق باز است.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري كويت، دربيانيه اي كه از سوي دفتر رياست جمهوري عراق صادرشد ، آمده است، "طالباني" درنشست خود با "اكرم حكيم" وزير گفتگوي ملي و رئيس كميته آشتي ملي بر ضرورت دعوت همگان براي حمايت از آشتي ملي و همچنين بر ضرورت كنفرانس عشاير عراقي و نقش اين كنفرانس در روند آشتي ملي و محقق شدن ثبات دركشور تاكيد كرد.

دراين بيانيه رئيس جمهوري عراق همچنين خواستار ادامه فعاليت ها براي برگزاري گفتگوها و همچنين برگزاري كنفرانس ها شد.

دعوت به آشتي ملي با مشاركت همه گروه ها و طرف هاي عراقي نيز از ديگر خواسته هاي جلال طالباني در اين بيانيه بود.

"جلال طالباني" درادامه خاطرنشان كرد: مرحله كنوني درتاريخ عراق ، مرحله آزادي و دمكراسي و احقاق حقوق و برداشتن ظلم از تمام مظلومين و ستمديدگان است.

"اكرم حكيم" هم دراين نشست، طالباني را از روند آشتي ملي مطلع كرد.

کد مطلب 373779

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