خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، فرشاد رجایی: بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی شهر یاسوج مهمترین پروژه ناتمام بخش بهداشت و درمان این استان است که سالها بیماران یاسوجی را در انتظار بهره برداری و آغاز به کار گذاشته است.

کلنگ این پروژه و پروژه بیمارستان بوشهر باهم در سال۸۵ بر زمین زده شد اما در بوشهر به پایان رسید و در یاسوج هنوز ۸۳درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

این پروژه که در میان پروژه های مهر ماندگار هم قرار گرفته بود، می بایست در سال۹۱ به بهره برداری می رسید اما همچنان در گیردار کمبود اعتبار است تا بیماران یاسوجی هم برای درمان در دیگر استانها آواره شوند.

بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی یاسوج سال ۹۶ به بهره برداری می رسد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی یاسوج سال ۹۶ به بهره برداری می رسد.

پژمان نیک اقبالی در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: برای تکمیل بیمارستان ۲۰۰ تخت خوابی شهر یاسوج۲۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در صورت تامین این اعتبار در سال جاری، این پروژه خرداد ۹۶ به بهره برداری می رسد.

وی اظهار کرد: این بیمارستان در سال ۱۳۸۵ کلنگ زنی شد و بارها نیز به دلیل کمبود اعتبار عملیات اجرایی آن متوقف شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: تاکنون ۳۸۳ میلیاردو ۲۰۴ میلیون ریال اعتبار به این بیمارستان اختصاص داده شد.

نیک اقبالی هدف از احداث این بیمارستان را بالا بردن سطح کیفیت خدمات درمانی و توسعه شاخص ۱.۳۵ به دو تخت به ازای هر ۱۰۰۰ نفر عنوان کرد و ادامه داد: این مورد باعث افزایش سلامت جامعه و فراهم شدن امکان اشتغال در این شهرستان و کاهش مهاجرت های درمانی به سایر استانهای همجوار می شود.

کمبود اعتبار مهمترین مشکل پروژه

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشرفت ۸۳ درصدی بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی یاسوج، گفت: مهمترین مشکل این پروژه عدم اعتبار و نقدینگی است.

حسین فدایی با بیان اینکه تاکنون ۳۷ میلیارد تومان در این بیمارستان هزینه شده است، افزود: برای تکمیل این پروژه ۴۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری ۳۷ میلیارد تومان در طرح قانونی به این پروژه اختصاص داده شده است، اظهار کرد: در صورت تخصیص ۱۰۰ درصدی این اعتبار پروژه مورد نظر نیمه دوسال ۹۶ به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، برطرف شدن مشکلات حوزه بهداشت و درمان جزو اولویت‌های نخست دولت یازدهم مطرح شده است و بسیاری از مردم چشم‌ انتظار پایان یافتن کار تکمیل این بیمارستان‌ هستند که از دولت پیشین به دولت فعلی به یادگار رسیده‌است.

اگرچه مشکلات مالی فراوانی بر سر راه دولت قرار گرفته و انتظار اینکه به‌ زودی پروژه‌های سلامت در کشور به پایان برسند، چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد اما احداث و بهره برداری از این پروژه در کهگیلویه و بویراحمد از نان شب واجب تر است.

با این حال سفر رئیس جمهور نزدیک است و مردم این استان انتظار دارند کلید این دولت قفل این پروژه را باز کند و بیماران یاسوجی را از سرگردانی در بیمارستانهای استان‌های دیگر نجات دهد.