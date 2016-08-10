به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی حسینی بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید رئیس و اعضای کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان از روند بازسازی سینما خانواده در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این سینما به پردیس سینمای چهار سالنه با ظرفیت‌های ۴۳۰، ۱۱۰، ۱۵۵ و سالن تِک ۹۰ نفره تبدیل می شود و بدین ترتیب ۲۲۰ صندلی به ظرفیت این سینما اضافه خواهد شد.

وی افزود: با توجه به استفاده از تجهیزات مدرن، سیستم‌های اکوستیک، نوع صندلی و چیدمان آن در سالن و تجهیزاتی مانند سیستم اطفای حریق این سینما در دسته «مدرن» جای خواهد گرفت و نخستین پردیس سینمایی اصفهان خواهد بود.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان بیان داشت: سالن اصلی این سینما به سیستم نمایشی دی و صدای دالبی دیجیتال تجهیز می‌شود و سه سینمای دیگر این مجموعه نیز مجهز به سیستم بارکد ( دیجیتال حرفه‌ای) خواهند بود گرچه صدای دالبی ندارد.

استفاده از هنر اصفهان در نمای بازسازی شده سینما خانواده

وی با بیان اینکه سینما خانواده نخستین سینمای دی اصفهان است، افزود: به طور معمول سینماهای کشور مجهز به سیستم ای (آمفی تئاتری) هستند که هزینه چندانی برای سینماها در طول سال ندارد اما مخاطبان از صدا و تصویر قیلم راضی نیستند.

حسینی با اشاره به اینکه هزینه بازسازی سینما خانواده با برآورد تجهیزات مدرن،سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده است، ابراز داشت: موسسه سینما شهر قرار است بخشی از تجهیزات این سینما که حدود یکی میلیارد و نیم می شود را تامین کند و برخی نهادهای اصفهان مانند شهرداری و شورای شهر نیز در ارتباط با هزینه‌های این سینما قول‌هایی داده‌اند.

وی اضافه کرد: نام سینما خانواده احتمالا به اسم قبلی آن و به نام پردیس سینمایی چهارباغ تغییر می کند و در معماری نمای آن از هنرهای مختلف اصفهان استفاده شده است.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان با بیان اینکه هیچ تفاوت قیمتی برای بلیت سالن‌های این سینما وجود ندارد چراکه از نظر تجهیزات یکسان هستند، گفت: پروژه بازسازی این سینما ۶ ماهه تعریف شده است اما تمامی تلاش ما این است که برای جشنواره فجر ۹۵ این پردیس سینمایی آماده باشد.