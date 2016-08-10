به گزارش خبرنگار مهر، کامیار داهیم ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طرح واکسیناسیون تب برفکی در استان خاتمه یافت افزود:در عملیات فاز بهاره واکسیناسیون همگانی تب برفکی که از ۲۵ اردیبهشت ماه آغاز شده بود، تعداد ۲ میلیون و ۷۲۴ هزار و ۶۶۲ راس دام در سطح استان تحت پوشش واکسیناسیون تب برفکی قرار گرفتند.

وی ادامه داد: تعداد ۲ میلیون و ۵۲۵ هزار و ۹۱۹ راس گوسفند و بز توسط اکیپ های دولتی و ۱۹۸ هزارو ۷۴۳ راس گاو و گاومیش توسط اکیپهای بخش خصوصی واکسینه شدند و فاز بعدی واکسیناسیون دامها، در آبان ماه آغاز خواهد شد.

داهیم اضافه کرد: واکسیناسیون همگانی بر علیه این بیماری که همزمان با سایر استانها، در ۱۷ شهر آذربایجان غربی صورت پذیرفت، موجب مهار کامل این بیماری شد.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی اظهارداشت:در طی ۴ ماهه اول سال ۹۵ تا کنون در حدود ۲۳ هزار و ۹۸۵ آزمایش در سطح ۴۲ آزمایشگاه دامپزشکی استان انجام شده است .

داهیم افزود: در این بازه زمانی تعداد ۱۱ هزار و ۸۷۷ آزمایش در آزمایشگاه مرجع منطقه ای شمالغرب کشور واقع در ارومیه و تعداد ۹ هزار و ۷۰۵ آزمایش در آزمایشگاههای بخش خصوصی شهرستانهای استان وهمچنین دوهزار و ۴۰۳ آزمایش در آزمایشگاههای شبکه های دامپزشکی شهرستانها صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی دارای ۱۸ آزمایشگاه بخش دولتی بوده و آزمایشگاه مرکزی آن در ارومیه، یکی از آزمایشگاههای مرجع در زمینه آزمایشات تخصصی در شمال غرب کشور است.

تب برفکی یکی از مسری ترین و مهمترین بیماریهای دامهای زوج سم است که با ایجاد تاول و زخم در دهان و سم و پستان و پوزه همراه است ولی خطری برای انسان محسوب نمی شود.

این علایم در گوسفند و بز بسیار خفیف تر از گاو است و ظهور تاول در دهان و پستان و سم در گوسفند و بز کمتر دیده می شود و لنگش مهمترین نشانه ظاهری بیماری در گوسفند و بز است.