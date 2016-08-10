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۲۰ مرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۰۰

در آذربایجان غربی:

واکسیناسیون فاز بهاره دام‌ها بر علیه بیماری تب برفکی خاتمه یافت

واکسیناسیون فاز بهاره دام‌ها بر علیه بیماری تب برفکی خاتمه یافت

ارومیه- مدیرکل اداره دامپزشکی آذربایجان غربی از پایان فاز بهاره واکسیناسیون دامها بر علیه بیماری تب برفکی در استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، کامیار داهیم ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طرح واکسیناسیون تب برفکی در استان خاتمه یافت افزود:در عملیات فاز بهاره واکسیناسیون همگانی تب برفکی که از ۲۵ اردیبهشت ماه آغاز شده بود، تعداد ۲ میلیون و ۷۲۴ هزار و ۶۶۲ راس دام در سطح استان تحت پوشش واکسیناسیون تب برفکی قرار گرفتند.

وی ادامه داد: تعداد ۲ میلیون و ۵۲۵ هزار و ۹۱۹ راس گوسفند و بز توسط اکیپ های دولتی و ۱۹۸ هزارو ۷۴۳ راس گاو و گاومیش توسط اکیپهای بخش خصوصی واکسینه شدند و فاز بعدی واکسیناسیون دامها، در آبان ماه آغاز خواهد شد.

داهیم اضافه کرد: واکسیناسیون همگانی بر علیه این بیماری که همزمان با سایر استانها، در ۱۷ شهر آذربایجان غربی صورت پذیرفت، موجب مهار کامل این بیماری شد.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی اظهارداشت:در طی ۴ ماهه اول سال ۹۵ تا کنون در حدود ۲۳ هزار و ۹۸۵ آزمایش در سطح ۴۲ آزمایشگاه دامپزشکی استان انجام شده است .

داهیم افزود: در این بازه زمانی تعداد ۱۱ هزار و ۸۷۷ آزمایش در آزمایشگاه مرجع منطقه ای شمالغرب کشور واقع در ارومیه و تعداد ۹ هزار و ۷۰۵ آزمایش در آزمایشگاههای بخش خصوصی شهرستانهای استان وهمچنین دوهزار و ۴۰۳ آزمایش در آزمایشگاههای شبکه های دامپزشکی شهرستانها صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی دارای ۱۸ آزمایشگاه بخش دولتی بوده و آزمایشگاه مرکزی آن در ارومیه، یکی از آزمایشگاههای مرجع در زمینه آزمایشات تخصصی در شمال غرب کشور است.

تب برفکی یکی از مسری ترین و مهمترین بیماریهای دامهای زوج سم است که با ایجاد تاول و زخم در دهان و سم و پستان و پوزه همراه است ولی خطری برای انسان محسوب نمی شود.

این علایم در گوسفند و بز بسیار خفیف تر از گاو است و ظهور تاول در دهان و پستان و سم در گوسفند و بز کمتر دیده می شود و لنگش مهمترین نشانه ظاهری بیماری در گوسفند و بز است.

کد مطلب 3737847

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