  1. هنر
  2. سینمای ایران
۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۶:۳۷

"قصه‌هاي يك زندگي" در فرهنگسراي هنر به نمايش درآمد

فيلم سينمايي "قصه‌هاي يك زندگي" به كارگرداني حسن هدايت روز گذشته (سه‌شنبه هفتم شهريور) براي اهالي مطبوعات، هنرمندان سينما و تئاتر و تعدادي از مديران شركت‌هاي خودروسازي در فرهنگسراي هنر به نمايش درآمد.

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين مراسم هنرمنداني همچون تهمينه ميلاني، عليرضا خمسه، محمدرضا هدايتي، هادي كاظمي، شراره دشتي، شبنم قلي خاني، مسعود اطيابي، محمد آلادپوش، نازنين مفخم، محسن سيدي، هوشنگ مرادي كرماني به همراه عوامل توليد فيلم حضور داشتند.

"قصه هاي يك زندگي" سه اپيزود با عناوين "دون ژوان كرج"، "تاريكخانه" و "سفر" را شامل مي شود كه اپيزود اول و دوم دو داستان كوتاه و معروف صادق هدايت هستند و اپيزود سوم نيز شب آخر زندگي اين نويسنده معاصر را به تصوير كشيده است.

عوامل توليد اين فيلم عبارتند از نويسنده، تدوينگر و كارگردان: حسن هدايت، مدير فيلمبرداري: فرهاد صالحي، موسيقي متن: حميدرضا يراقچيان، مدير توليد: پيمان جعفري، طراح گريم: محسن ملكي، صدابردار: ناصر انتظاري، طراح صحنه و لباس: حسن هدايت و فرهاد عزيزي فرد، صداگذاري و ميكس: بابك صاحبقراني، عكاس: امير عابدي و بازيگران: بهروز شعيبي، فرهاد بشارتي، ارژنگ اميرفضلي، نازنين كريمي، مجيد عبدالعظيمي و ...

کد مطلب 373796

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها