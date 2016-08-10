همکاریهای هسته ای روسیه و هند بخشی از مشارکت راهبردی دو کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، رئیس جمهور روسیه امروز در سخنانی راه اندازی واحد دوم نیروگاه برق هسته ای «کودانگولام» در هند را زمان بر توصیف کرد.

«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه امروز در سخنانی در مراسم تحویل نهایی واحد اول نیروگاه اتمی «کودانگولام» از طریق ویدئو کنفرانس اعلام کرد: راه اندازی فاز اول و در آینده نزدیک واحد دوم نیروگاه برق هسته ای «کودانگولام» تأمین برق هند را به نحو چشمگیری افزایش خواهد داد.

پوتین ادامه داد: این امر به ارتقاء جایگاه اقتصادی هند نیز کمک شایانی خواهد نمود.

رئیس جمهور روسیه در ادامه افزود: همکاری های ما با کشور هند در عرصه هسته ای ادامه خواهد یافت؛ چرا که این همکاری ها بخش مهمی از مشارکت راهبردی دو کشور به شمار می آید.