مرگ روزانه ۴.۵ شاغل در کشور/ اجرای مدل جدید بازرسی کار

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن هفده تن گفت: ما از ابتدای دولت تدبیر و امید مدلی را در حوزه کار طراحی کردیم چون در مدل قبلی مشکلاتی را داشتیم. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: اجرای مدل جدید دولت در حوزه کار، حوادث در حین انجام کار و به ویژه حوادث منجر به فوت را به طور قابل ملاحظه ای کاهش داده است.

معاون وزیر کار با تاکید بر اینکه میزان فوتی های ناشی از حوادث کار در کشور کاهش یافته است اظهارداشت: مدل قبلی واکنشی بود به نحوی که وقتی حادثه ای اتفاق می افتاد و ما به سراغ سهم قصور کارفرما و نقش او در قبال کارگر می رفتیم.

هفده تن بیان داشت: با این مدل پس از تدوین برنامه و اجرای مدیران، شاهد آن هستیم که فوتی های ناشی از حوادث کار از ۵.۵ نفر در روز به ۴.۵ نفر رسیده است. براساس گزارش ها در دولت انگلستان در سال ۲۰۱۵ هر حادثه ناشی از کار منجر به فوت، سه میلیون دلار هزینه به بودجه عمومی کشور تحمیل می کرد که اگر تبدیل کنیم این هزینه در ایران ۱۰ میلیارد تومان خواهد بود.

وی ادامه داد: آثار مشهود اجرای مدل جدید دولت ظرف سال های آینده با کاهش هزینه هایی که این بخش به همراه دارد، آشکارتر می شود. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امروز براساس گزارش ها و همانطور که اعلام شد، میزان حوادث ناشی از کار در استان ها به ۲۶ درصد کم و بیش رسیده است.

این مقام مسئول در وزارت کار اضافه کرد: حوادث ناشی از کار ۷ درصد هزینه به تولید ناخالص ملی تحمیل می کند که بالای ۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که در صورت توجه بیشتر به این بخش می توان در توسعه اشتغال بیشتر گام برداشت.