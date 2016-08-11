به گزارش خبرنگارمهر، دکترمحمودرضامیری در جلسه مجمع خیرین سلامت شهرستان چابهار با اشاره به نقش خیرین در بخش سلامت گفت: توسط خیرین مرکز تسهیلات زایمانی در نگور به متراژ ۱۰۰ مترمربع ایجاد می‌شود.

وی افزود: در سفر وزیر بهداشت به شهرستان چابهار اجرای۱۱ پروژه از جمله مرکز سلامت، مرکز تسهیلات زایمانی، پایگاه سلامت شهری و پایگاه اورژانس شهری در چابهار تصویب شد.

وی تصریح کرد: هم اکنون در این شهرستان طرح‌های مختلفی از جمله بلوک زایمانی بیمارستان امام علی‌(ع) با پیشرفت ۲۱ درصد توسعه اورژانس سوختگی با زیربنای یه هزار و 212 متر مربع و افزایش بخش‌های مراقبت ویژه در بخش آی سی یو و NICU از جمله طرح‌های در دست اجرای این نهاد است.

میری با اشاره به اینکه ماندگاری و بومی ‌گزینی فارغ‌التحصیلان متخصص بومی بویژه بخش قلب از جمله اهداف نظام سلامت در استان است، عنوان کرد: منطقه آزاد چابهارتا کنون به بخش سلامت این شهر ۱۵ میلیارد ریال کمک کرده است.

وی اظهار کرد: خوشبختانه با اقدامات انجام مراقبتهای بهداشتی و واکسیناسیون توسط شبکه بهداشت و درمان بسیاری از بیماریهای که در گذشته عامل مرگ و میر بود کاهش یافته است.

یکی از ساکنان نیکوکار بخش نگور به نام هادی بادپا پیش از این زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع را برای احداث مرکز خدمات جامع سلامت (مرکز بهداشتی درمانی) اهداء کرده است.