حذف علی پاکدامن با شکست برابر شمشیرباز آلمانی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، در چارچوب رقابت های شمشیربازی بازی های المپیک ریو و در بخش دیدارهای انفرادی اسلحه سابر، امروز علی پاکدامن در اولین مبارزه خود در جدول ٣٢ نفره به مصاف ژابو از آلمان رفت.

پاکدامن که برای نخستین بار و به عنوان بهترین بازیکن آسیایی در رنکینگ جهانی صاحب سهمیه المپیک شد، در این رقابت با نتیجه ۱۵ بر ۱۱ باخت و از صعود به مرحله یک هشتم بازماند.

پاکدامن در صورت برد در این دیدار باید در مرحله یک هشتم به مصاف یاکیمنکوف، نفر اول رنکینگ جهانی و قهرمان افسانه ای روس ها می رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.