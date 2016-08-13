برداشت مکانیزه برنج در ۵ هزار هکتار از شالیزارهای فومن

محمدرضا ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ارائه تسهیلات برای مکانیزاسیون ماشین آلات کشاورزی، برداشت مکانیزه محصول از اراضی شالیزاری را با استقبال مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه شهرستان فومن دارای ۲۲۵ دستگاه دروگر است، افزود: کاهش هزینه کارگری و سختی کار، سهولت عملیات برداشت و صرفه جویی در زمان برداشت از مهم ترین مزایای برداشت های مکانیزه برنج است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی فومن با اشاره به پرداخت دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات برای مکانیزاسیون ماشین آلات کشاورزی، خاطرنشان کرد: این میزان تسهیلات به ۱۹۷ متقاضی در طول یکسال پرداخت شده است.

به گفته این مسئول تاکنون ۵۰ درصد از اراضی شالیزاری شهرستان فومن برداشت شده و از ۵۰ درصد باقیمانده ۳۰ درصد دیگر نیز آماده برداشت است.

وی با بیان اینکه فومن دارای ۱۳ هزار و ۸۷۰ هکتار اراضی شالیزاری است، افزود: پیش‌بینی می شود امسال ۴۷ هزار تن برنج سفید از این اراضی استحصال شود که بیشتر از رقم هاشمی و علی کاظمی است.