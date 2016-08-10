اشک های عابدینی و مربی اش در مواجهه با خبرنگاران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، مجتبی عابدینی که با راهیابی به مرحله نیمه نهایی امیدها برای کسب یک مدال در شمشیربازی برای ایران را افزایش داده بود در دو مسابقه پایانی کم آورد و نتوانست به فینال راه پیدا کند و در رده بندی هم به حریف کره ای باخت.

بعد از این شکست عابدینی که به همراه پیمان فخری در محل کنفرانس خبری حضور پیدا کرده بودند دقایقی گریه کردند و با چشمانی اشکبار به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. سجادی، شهریان و برخی مسئولان که در محل حضور داشتند به این دو دلداری دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.