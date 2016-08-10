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۲۱ مرداد ۱۳۹۵، ۳:۴۵

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

اشک های عابدینی و مربی اش در مواجهه با خبرنگاران

اشک های عابدینی و مربی اش در مواجهه با خبرنگاران

شمشیرباز ایرانی و مربی اش پس از شکست در دیدار رده بندی المپیک با چشمانی اشکبار مقابل خبرنگاران قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، مجتبی عابدینی که با راهیابی به مرحله نیمه نهایی امیدها برای کسب یک مدال در شمشیربازی برای ایران را افزایش داده بود در دو مسابقه پایانی کم آورد و نتوانست به فینال راه پیدا کند و در رده بندی هم به حریف کره ای باخت.

بعد از این شکست عابدینی که به همراه پیمان فخری در محل کنفرانس خبری حضور پیدا کرده بودند دقایقی گریه کردند و با چشمانی اشکبار به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. سجادی، شهریان و برخی مسئولان که در محل حضور داشتند به این دو دلداری دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.

کد مطلب 3738124
زینب حاجی حسینی

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    نظرات

    • فريبرز ۰۴:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۱
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      يا علي پهلوون ، تلاشتو همه ما ديديم ، كوشش جانانه تو براي سرافرازي ايران عزيز كم از مدال براي ما نداشت ،
    • ساین ۱۱:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۱
      0 0
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      کارتون عالی بود. مهمتر از طلا ، تلاش هست

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