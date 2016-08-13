به گزارش خبرنگار مهر، احسان روزبهانی روزهای پرحاشیه ای پیش از المپیک ریو را پشت سر گذاشت. کمتر روزی بود که گلایه ای از وی در خصوص بی مهری و بی توجهی فدراسیون مطرح نشود و در پایان نیز این بوکسور بدون حضور رییس فدراسیون در ریو حاضر شد اما در همان نخستین دیدار در برابر بوکسور هلندی شکست خورد و وداع زودهنگامی با المپیک ریو داشت.

اما به راستی روزبهانی که در المپیک لندن تا مرحله یک چهارم نهایی بالا آمده بود چرا در این المپیک در همان اولین دیدار با این رقابتهای بزرگ خداحافظی کرد؟ آیا او از نظر فنی مشکل داشت و یا مسائل حاشیه ای در سرنوشتش تاثیرگذار بودند. غلامحسین نهرودی سرمربی تیم ملی بوکس در المپیک لندن در گفتگو با خبرنگار مهر پاسخگوی سوالات ما در این خصوص بود:

* خبرگزاری مهر - وداع زودهنگامی با المپیک داشتیم. نظر شما چیست؟

- غلامحسین نهرودی: دور از پیش بینی نبود که این اتفاقات بیافتد. در گذشته معلوم نبود چه کسی در مسابقات فینالیست می شود اما امروزه با سیدبندی ،شانس از بین می رود و هر کس نسبتا به حق واقعی خودش بر اساس رنکینگی که دارد می رسد.

* عملکرد احسان را چطور دیدید؟

- به نظر من بهترین دوران احسان المپیک لندن بود.احسان در آن زمان در اوج آمادگی بود. معتقدم بوکس نیمه حرفه ای تا حد زیادی به روزبهانی لطمه زد. بینی و سر او بارها شکست و این اتفاقات بوکسور را از کیفیت دور می کند و آمادگی اش را کاهش می دهد.

* اما به نظر می رسید احسان می توانست برنده دیدار نخست خود برابر بوکسور هلندی باشد؟

- بوکسور هلندی در رنک ۵ جهانی و احسان در رنک ۲۲ جهان است و اختلافشان کم نیست ولی در بازی دیدیم که احسان چیزی کم نگذاشت و اگر احسان، احسان واقعی بود حتی می توانست برنده این رقابت باشد! به نظرم احسان آمادگی لازم را نداشت و حیف شد. احسان باید این بازی را می برد. آنچه من به عنوان کارشناس بررسی کردم این بود که احسان بهتر از بوکسور هلندی بود. او تمام بازی اش را روی تک ضربه و دوضربه بنا کرده بود در حالی که باید از ضربات ۳ و ۴ هم استفاده می کرد.

* برخی می گویند حواشی و درگیری ها باعث شد روزبهانی از فرم ایده آل خود خارج شود؟

- یک قهرمان باید قهرمان باشد و برای این قهرمانی نباید بگذارد حواشی سراغش بیاید. متاسفانه روزبهانی به این قضیه دقت نکرد و وارد حاشیه شد. فدراسیون با استطاعت ضعیف خود هر چه توانست در اختیار روزبهانی گذاشت. احسان باید سعی می کرد جلو حواشی را بگیرد و فقط به هدفش فکر کند. درگیر حواشی شدن جز اینکه تکدر خاطر ایجاد کند فایده ای ندارد.

* گارد پایین روزبهانی چطور؟ این یک نقطه ضعف محسوب می شود یا بخشی از تکنیک کارش است؟

- این دیگر یک بحث تاکتیکی است و از تکنیک گذشته است. گارد پایین باید پای زنده داشته باشد که مشت نخورد. تایسون هم با گارد پایین بازی می کرد ولی اجازه نمی داد حریفش مشت بزند. اساسا بوکسورهای آماتور قبل از زدن باید به فکر نخوردن باشند. برای این کار باید گارد را حفظ کرد. این تذکر بارها به احسان داده شده است حتی توسط رییس فدراسیون. فکر می کنم بوکس نیمه حرفه ای می طلبید احسان با این گارد باز کند.

* نطرتان راجع به داوری مسابقه چه بود؟

- من کیفیت بازی بیشتر از کمیت بازی برایم مهم بود ولی با این وجود به نظرم بازی نزدیک بود. در دور اند اول حریف کمی بهتر بازی کرد. اما در مجموع ۵ داور در محل بازی هستند که سه نفر برای قضاوت انتخاب می شوند و با کسی پدرکشتگی ندارند و فکر نمی کنم قصد و غرضی در داوری ها باشد.