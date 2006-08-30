برقراري ثبات در خاورميانه بدون تشكيل دولت مستقل فلسطيني امكان ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، ابومازن پس از گفتگوهاي مفصل خود با كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد در كنفرانس خبري مشترك خاطر نشان كرد: امنيت و صلح فقط هنگامي تحقق خواهد يافت كه فلسطينيان به حقوق مشروع و قانوني خود دست يابند.

وي ادامه داد: صلح زماني تحقق مي يابد كه قطعنامه هاي بين المللي اجرا شود و درهمان حال دولت مستقل فلسطيني داراي حاكميت به پايتختي قدس شريف و حل مشكل آوراگان تشكيل شود.

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين خبر داد: درجريان نشست آتي مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك درسپتامبر طرح جديدي براي خارج كردن روند صلح از بن بست ارائه خواهد كرد.

ابومازن اظهارداشت : ما درسطح كشورهاي عربي و بين المللي براي دستيابي به حل ريشه اي مشكل خاورميانه بارديگرازطريق شوراي امنيت تلاش خواهيم كرد.

درهمين حال كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد امروز از رژيم صهيونيستي خواست به محاصره نوارغزه پايان دهد .

وي درنشست مشترك خبري با ابومازن تصريح كرد : برداشتن محاصره نوارغزه ضروري است.