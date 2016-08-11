رایزن فرهنگی جدید ایران در مالزی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در حکم ابوذر ابراهیمی‌ترکمان خطاب به علی‌محمد سابقی آمده است:

نظر به مراتب علمی و سوابق و تجربیات فرهنگی جناب عالی به موجب این حکم به سمت رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی منصوب می‌شوید.

امید می‌رود با استعانت از خداوند متعال و بهره‌گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و هماهنگی با سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در جهت احیاء و گسترش تفکر و معارف اسلامی، تقویت و تنظیم مناسبات فرهنگی با کشور میزبان، عرضه صحیح فرهنگ و تمدن ایران و ویژگی‌های فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی آن رشد و ارتقاء سطح فرهنگی، تبلیغی و اجتماعی مسلمانان به ویژه پیروان اهل بیت (ع) و ایرانیان مقیم و انجام سایر وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

علی محمد سابقی پیش از این رایزن فرهنگی ایران در چین و مدیرکل آسیا و اقیانوسیه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بوده است.