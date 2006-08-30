لرستان اقبال رشد و توسعه را پيدا نكرده است / براي رفع مشكلات بايد به دولت زمان داد

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به استان لرستان، غلامعلي حداد عادل بعد از ظهر امروز در جمع مسوولان، خانواده شهدا و مردم نورآباد، اظهار داشت: تصور من از چهره و ظاهر شهر آن قدرها كه گفته مي شود تاثير محروميت نيست.

وي سرزمين لرستان را سرزميني با استعداد و داراي مردمي مستعد خواند و گفت: منطقه بسيار حاصلخيزي داريد و اين نشان از رشد منطقه دارد، اما بخت و اقبال رشد و توسعه را پيدا نكرده و بايد فكر كرد چطور شده كه با اين امكانات طبيعي اين استان چهره مناسب خود را پيدا نكرده است.

حداد عادل افزود: شايد يك دليل آن اين است كه رجال سرسپرده دولتي كه بخواهند به دربار راه پيدا كنند و امكانات را به اينجا بياورند پيدا نشده و آنها ميانه خوشي با شما نداشتند و اكنون پس از انقلاب كه پا به ميدان گذاشتيد نوبت اين است كه مشكلات 2500 ساله را جبران كنيد و دست در دست هم همت كنيم.

رئيس مجلس با بيا ن اينكه مقام معظم رهبري، دولت و مجلس همگي به مناطق محروم توجه دارند و دغدغه نمايندگان و دولت نيز عدالت اقتصادي است، خاطرنشان كرد: جهت حركت كشور اين است كه به مناطقي مانند استان لرستان و نور آباد رسيدگي شود.

حداد عادل با بيان اينكه عقب ماندگي هاي تاريخي حاصل قرن ها فراموشي است و نمي شود ظرف 10 تا 20 سال آن را جبران كرد تصريح كرد: ما 10 سال درگير جنگ تحميلي بوديم پس از آن درگير بازسازي شديم كشوري كه تحريم شده بود بالاخره سر پا ايستاد و رشد كرد.

وي در ادامه با بيان اينكه مسلما كارهايي كه تاكنون انجام شده مطابق همه نيازهاي شما نيست، اظهار داشت: انقلاب، انقلاب شماست و نبايد با بيان اينكه تاكنون كاري انجام نشده به خود جفا كنيد. نمي شود از دولتي كه يكسال سر كار آمده انتظار داشته باشيم مشكلات همه نقاط را رفع كند بايد براي انجام كارها و رفع مشكلات زمان دهيم.

رئيس مجلس با اشاره به خواست مردم نورآباد در داشتن نماينده مستقل در مجلس گفت: اگر طبق قوانين به شما يك نماينده برسد، ما هم از آن حمايت مي كنيم اما اين مسئله را براي خود بزرگ نكنيد و گمان نكنيد كه شهرهايي كه يك نماينده مستقل دارند ديگر مشكلي ندارند؛ مشكلات هست و خواهد بود. يكي از مشكلات اين كشور به طور كلي دعواهاي طايفه اي و رقابت ميان شهرها است.

وي افزود: اين حركات با روحيه انقلابي و اسلامي نمي سازد كه دائما دو شهر كوچك و بزرگ در كنار هم با يكديگر مشكل و مسئله داشته باشند. دولت نمي تواند تحمل اين افكار را داشته باشد.

حداد عادل تصريح كرد: امروز انقلاب و كشور شما زبانزد همه مردم جهان است انقلابي كه بدون حمايت ابرقدرتها و با فرياد الله اكبر و ايمان مردم به پيروزي رسيده و امروز منشا يك قدرت اسلامي در ايران و سراسر عالم اسلام شده است.

به گزارش خبرگار اعزامي مهر، محمودرضا حسنوند نماينده سلسلفه و دلفان پيش از سخنراني حداد عادل ضمن تشريح مشكلات و كاستي هاي شهر نورآباد به بيان خواسته هاي مردم اين شهر پرداخت.

حسنوند ضمن ارايه آماري از وسعت و جمعيت نور آباد خواستار نماينده مستقل براي شهرستان نورآباد شد و گفت: ما مي خواهيم نورآباد يك نماينده مستقل براي خود داشته باشد و الشتر به خرم آباد ملحق شود.

وي در ادامه ميزان بيكاري نورآباد را 40 درصد خواند و افزود: هر خانواده يك فرد بيكار دارد و اگر اعتبار سد تاج امير كه در سفر رييس جمهور به اين استان مصوب شد، عملي شود در كاهش نرخ بيكاري تاثير زيادي خواهد داشت.