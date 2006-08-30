لبنان آخرين كشور عربي است كه توافقنامه صلح را با اسرائيل امضا مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، فواد سنيوره كمي پيش ازعزيمت به استكهلم براي شركت دركنفرانس حمايت از كشورش در كنفرانس خبري اظهارداشت : هيچ تماس مستقيم و يا غيرمستقيمي با رژيم اسرائيل صورت نگرفته است و لبنان آخرين كشورعرب است كه ممكن است توافقنامه سازش را با اسرائيل امضا كند.

وي افزود: ما نمي توانم براي هرگونه توافقنامه با اسرائيل تا پيش ازدستيابي به صلحي عادلانه و فراگير تلاش كنيم .

نخست وزيررژيم صهيونيستي طي اظهاراتي فريبنده براي برقراري تماس هاي مستقيم با دولت لبنان ابرازتمايل كرد.

ايهود اولمرت دركنفرانس مطبوعاتي مشترك با كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد درقدس اشغالي مدعي شد: ملت اسرائيل در كشمكش ودرگيري با دولت لبنان نيست و اميدوار است كه شرايط به سرعت تغيير يابد و تماس هاي مستقيم بين كابينه اسرائيل و دولت لبنان به منظور دستيابي به زودي به توافقي بين دو طرف ميسر شود.

20 آگوست گذشته نخست وزير لبنان اعلام كرد: جنگ اخير فرصتي براي دستيابي به صلح واقعي است به شرط اينكه اسرائيل رفتار حكيمانه داشته باشد.

سنيوره درپاسخ به سوالي درمورد تعهد عنان بر پايان دادن محاصره لبنان از سوي اسرائيل گفت :عنان براي زدودن اين ظلمت از لبنان صادق است و من مطمئنم كه طي روزهاي آتي محاصره لبنان برداشته خواهد شد.

وي درپاسخ به سوالي درمورد درخواست درمورد تعديل و يا گسترش كابينه از سوي برخي جريانها مانند جريان ملي به رياست مشيل عون نماينده پارلمان لبنان افزود: دولت به قوت خود باقي است و هيچ تغيير و استعفايي دركار نيست.