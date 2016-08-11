۷۰ سری جهیزیه به زوج های نیازمند خراسان جنوبی اهدا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حامد عرب زاده صبح پنج شنبه در دیدار کاروان خدام رضوی با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد:حضور کاروان خدام رضوی یک مراسم فرهنگی است که هر ساله در دهه کرامت توسط جوانان استان برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه امسال نهمین سال حضور کاروان خدام رضوی در خراسان جنوبی است، بیان کرد: از ۱۷ مرداد ماه جاری خراسان جنوبی میزبان این کاروان بوده و تاکنون کاروان خدام رضوی در شهرهای خضری، قاین، زیرکوه، زهان حضور داشته است.

مدیرعامل جمعیت جوانان سرزمین خورشید خراسان جنوبی با بیان اینکه این کاروان از روز گذشته وارد بیرجند شده است، عنوان داشت: حضور در بین کارکنان ارتش، توابخشی حضرت علی اکبر(ع)، مجتمع محبان الرضا، زندان و بیمارستان ها از جمله برنامه های این کاروان در بیرجند است.

عطر رضوی در ۱۴ روستای استان

عرب زاده با بیان اینکه اهدای جهیزیه به ۷۰ زوج نیازمند استان از دیگر برنامه های کاروان در بیرجند خواهد بود، بیان داشت: در شامگاه روز ولادت امام رضا(ع) نیز کاروان از استان خارج می شود.

به گفته وی یک نفر خادم قاری، خادم مداح، خادم سخنوری، خادم حامل پرچم و مبلغ محتوایی و پیام رضوی از جمله اعضای حاضر در این کاروان هستند.

مدیرعامل جمعیت جوانان سرزمین خورشید خراسان جنوبی با اشاره به اینکه برنامه کاروان خدام رضوی هرساله به مناسبت دهه کرامت در ۳۱ استان، ۴۲۰ شهر و ۲۰ کشور جهان اسلام برگزار می شود، افزود: در خراسان جنوبی نیز پنج شهرستان، ۹ شهر و ۱۴ روستا میزبان این کاروان خواهند بود.

عرب زاده با بیان اینکه در این برنامه ۴۵ هزار بسته فرهنگی، محتوایی و تبرک وارد استان شده و توزیع می شود، بیان کرد: در سال گذشته حدود ۳۵ هزار نفر مخاطب این کاروان بودند و به نوعی بزرگترین برنامه فرهنگی استان محسوب می شود.

وی اضافه کرد: جمعیت جوانان سرزمین خورشید حدود ۱۰ سال است که در حوزه اجتماعی و فرهنگی در استان فعالیت می کند.