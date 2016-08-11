  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۰۰

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

افزایش ابر و وزش باد برای چهارمحال و بختیاری پیش‌بینی می‌شود

افزایش ابر و وزش باد برای چهارمحال و بختیاری پیش‌بینی می‌شود

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری گفت: افزایش ابر و وزش باد برای چهارمحال و بختیاری طی روزهای آینده پیش‌بینی می‌شود.

مهرداد قطره در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افزایش ابر و وزش باد برای چهارمحال و بختیاری طی روزهای آینده پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به پیش بینی آب و هوا طی روز های آینده، اظهار داشت: نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر استقرار جوی نسبتا پایدار بر فراز منطقه برای سه روز آینده است.

مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در این مدت آسمان استان صاف تا کمی ابری، در برخی مناطق غبار رقیق و در بعدازظهرها گاهی وزش باد پیش بینی می شود.

وی عنوان کرد: در بعدازظهر روزهای جمعه و شنبه افزایش ابر در برخی مناطق استان چهارمحال و بختیاری انتظار می رود.

کد مطلب 3738470

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها