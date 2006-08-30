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۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۸:۰۹

/ در ملاقات انصاري فرد با حاج رحيمي پور اعلام شد/

اعلام آمادگي ايرانيان مقيم خارج براي كمك مالي به پرسپوليس

اعلام آمادگي ايرانيان مقيم خارج براي كمك مالي به پرسپوليس

اسماعيل حاج رحيمي پور و محمد پنجعلي مدافعان سابق تيم فوتبال پرسپوليس با محمدحسن انصاري فرد ديدار و گفت و گو كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر بر اساس اعلام سايت رسمي باشگاه پرسپوليس، اسماعيل حاج رحيمي پور مدافع توانمند پرسپوليس در دهه پنجاه كه در آمريكا سكونت دارد به اتفاق محمد پنجعلي به باشگاه پرسپوليس آمد و ملاقات نيم ساعته و البته خاطره انگيزي با محمدحسن انصاري فرد داشت.

در اين نشست صميمانه حاج رحيمي پور وضعيت فعلي باشگاه و تيم را جويا شد و ضمن اعلام علاقه مندي ايرانيان مقيم خارج كشور براي حمايت مالي و معنوي از تيم پرسپوليس راهكارهايي درباره جذب درآمدزايي از اين طريق را ارائه كرد كه مورد توجه مدير عامل باشگاه پرسپوليس قرار گرفت.انصاري فرد نيز ضمن بيان خاطراتي كه از تماشاي بازيهاي حاج رحيمي پور در پرسپوليس داشته گفت: من خودم مدافع چپ بودم اما يك دهم آقاي حاج رحيمي پور هم نمي توانستم طول زمين را طي كنم.

در پايان اين جلسه انصاري فرد از حاج رحيمي پور دعوت كرد تا به اتفاق محمد پنجعلي و ساير پيشكسوتان به ورزشگاه كارگران بيايد تا از نزديك نظاره گر تمرين سرخپوشان باشد.

کد مطلب 373851

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