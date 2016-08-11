ضرورت نوسازی ناوگان باری استان مرکزی/ وجود۸هزاروسیله نقلیه فرسوده

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس بهرامی نیا، پیش از ظهر پنجشنبه در آئین تجلیل از فعالان رسانه ای حوزه حمل و نقل در اراک اظهار داشت: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی گفت: طی سال جاری تاکنون ۱۳۹ نفر در محورهای مواصلاتی این استان بر اثر سانحه رانندگی جان خود را از دست داده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۹درصد افزایش یافته است.

وی افزود: مهمترین عامل تصادف در جاده ها سرعت است که با برنامه ریزی کنترل سرعت خودروها به صورت هوشمند در دستور کار قرار گرفته و امسال ۲۵ دوربین جدید در جاده های استان نصب می شود.

ثبت تخلف عدم رعایت فاصله طولی ماشین ها در دوربین های جدید

بهرامی نیا گفت: دوربین های جدید نصب شده علاوه بر ثبت سرعت غیرمجاز، دارای قابلیت تعیین تخلف فاصله طولی است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی بیان کرد: نصب این دوربین های هوشمند در چهار ماهه نخست امسال علاوه بر تاثیر در اصلاح رفتار رانندگان در جاده ها، ده درصد در کاهش میزان تخلفات جاده ای موثر بوده است.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر دوربین نظارت تصویری نیز در جاده های مواصلاتی استان مرکزی فعال است که به صورت شبانه روزی علاوه بر نظارت بر روند حمل و نقل و مسیرهای استان، در اطلاع رسانی دقیق از وضعیت جاده ها در مواقع خاصی از جمله اوج ترافیک جاده ای، فصول بارندگی و تصادفات نقش مهمی دارد.

ثبت تخلفات اضافه بار در جاده ها

بهرامی نیا افزود: در استان مرکزی دو دستگاه سیستم WIM آماده بهره برداری بوده که کار آن ثبت تخلفات اضافه تناژ و اضافه وزن بارگیری در حمل و نقل باری سنگین است که این اقدام در کاهش صدمه به روکش آسفالت جاده ها بسیار موثر است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی تاکید کرد: این دستگاه ها علاوه بر ثبت اضافه بار خودروهای سنگین، در سنجش میزان سرعت این وسائل نقلیه نیز تاثیر زیادی دارد.

بهرامی نیا میزان دستگاه های تردد شمار جاده های استان مرکزی را ۵۶دستگاه عنوان کرد.

۱۲۵ شرکت حمل بار در سطح استان فعال هستند

وی در ادامه گفت: هم اکنون ۱۲۵ شرکت حمل بار در سطح استان فعال هستند که در چهارماهه نخست امسال ۵.۴ میلیون تُن کالا از استان مرکزی به سایر نقاط کشور توسط این شرکت ها حمل شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱درصد افزایش یافته است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی انواع سیمان، نفت کوره، گازوئیل و سنگ معدنی را از عمده کالاهایی عنوان کرد که توسط این شرکت ها به نقاط دیگر کشور حمل شده است.

وی افزود: شهرستان اراک ۳۱، ساوه ۲۶ و دلیجان ۲۴درصد از مجموع میزان حمل و نقل استان مرکزی را به خود اختصاص داده اند و ۸۱ درصد جابجایی بار استان به این سه شهرستان تعلق دارد.

خوزستان، تهران و اصفهان بیشتر مقاصد ناوگان باری استان مرکزی

بهرامی نیا تصریح کرد: استان های خوزستان، تهران و اصفهان، بیشترین مقاصد ناوگان حمل و نقل باری استان مرکزی هستند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی خاطرنشان ساخت: طبق آخرین آمار، هم اکنون ۱۰هزار راننده باری در استان مرکزی در قالب هشت هزار وسیله نقلیه باری در استان مرکزی با متوسط عمر بیش از ۱۹ سال در حال فعالیت هستند که با توجه به عمر خود، فرسوده هستند و طی یک برنامه جامعه کشوری قرار است ناوگان حمل و نقل باری نوسازی شود.

۵۰ شرکت حمل و نقل مسافری در استان مرکزی فعالیت دارند

بهرامی نیا افزود: در حال حاضر دو هزار و ۶۰۰ نفر راننده با دو هزار و ۱۰۰ وسیله نقلیه حمل مسافر در قالب۵۰ شرکت فعال در استان کار جابجایی مسافر را انجام می دهند.

وی گفت: در چهار ماه نخست امسال حدود یک میلیون نفر از استان مرکزی به دیگر مناطق کشور جابجا شده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۸درصد کاهش داشته است که علت اصلی آن افزایش استفاده از خودروهای شخصی در مسافرت ها است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی تصریح کرد: سال گذشته طبق آمار نیروی انتظامی، ۱۳هزار وسیله نقلیه شخصی در استان مرکزی پلاک شده است که این مساله نشان دهنده افزایش سفرهای شخصی و کاهش استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری است.

وی افزود: هم اینک ۵۹مجوز مجتمع خدمات رفاهی در استان مرکزی صادر شده که ۱۷ مرکز فعال هستند و پنج مجتمع نیز با پیشرفت فیزیکی ۹۰درصد در حال تکمیل و بهره برداری در هفته دولت هستند.