فعالیت۲۹۰ واحد تولیدی و صنعتی در شبستر/ شناسایی واحدهای مشکل دار

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کاشانی ظهر پنج شنبه در جریان بازدید استاندار آذربایجان شرقی از واحدهای صنعتی شبستر با قدردانی از استاندار برای رسیدگی ویژه به مشکلات این شهرستان گفت: پس از اینکه دولت تدبیر و امید تصمیم جدی بر جذب سرمایه گذاری های خارجی گرفت، با تلاش مسئولان استانی، ۳۴ درصد از این سرمایه گذاری ها به آذربایجان شرقی تعلق یافت و به دنبال آن ۱۷ درصد آن نیز مربوط به این شهرستان شد.

وی با اشاره ای به فعالیت ۲۹۰ واحد فعال در این شهرستان گفت: تمامی واحدهایی که مشمول حمایت بودند، شناسایی شده و ۹۰ طرح به دبیرخانه کارگروه فرستاده شد.

فرماندار شبستر افزود: پس از تبریز این شهرستان در زمینه صنعت فعالترین شهرستان بوده و همین امر لزوم توجه به صنعت این شهرستان را بیشتر نمایان می کند.

وی همچنین با اشاره ای به تلاش های صورت گرفته در زمینه کشاورزی شهرستان گفت: سال گذشته در رابطه با آبیاری مدرن هزار و ۳۰۰ هکتار زمین مجهز به تجهیزات آبیاری مدرن شده و قسمتی از این طرح نیز در هفته دولت به بهره برداری می رسد و در مجموع سال گذشته ۱۰ میلیارد در بخش کشاورزی این شهرستان هزینه شد.

کاشانی با بیان اینکه هم اکنون نشاط و امیدآفرینی در بخش تولید ایجاد شده است، گفت: تفویض اختیار به استان ها در حوزه صنعت در جهت روان سازی مشکلات این حوزه کمک خواهد کرد.

فرماندار شبستر در خصوص برخی مشکلات موجود در شهرک های صنعتی گفت: تاکنون ۴۴ مورد سرمایه گذار به ما مراجعه کرده اند اما این افراد خواستار سرمایه گذاری در خود شهرستان هستند که با توجه به نداشتن مکان در شهرک ها دچار مشکل شده ایم.

وی همچنین در زمینه پروژه های این شهرستان نیز گفت: ۵۰ میلیارد تومان پروژه در دست اجرا داریم و ۲۵ میلیارد نیز در دست خیران است.

کاشانی همچنین بر انتظار مردم بخش تسوج نسبت به افتتاح نیروگاه خورشیدی تاکید کرد.

ثبت نام ۱۶۵۱ واحد کشاورزی در سامانه بهین یاب

کریم مهری نیز در این بازدید اظهار داشت: تعداد متقاضیان ثبت نام شده در سامانه بهین یاب از میان واحدهای کشاورزی هزار و ۶۵۱ مورد بوده است که برای رسیدگی بهتر به واحدهای ثبت نام شده، دبیرخانه ویژه کشاورزی تشکیل شده که در آن ۲۲۲ طرح مورد بررسی قرار گرفته و از میان آن نیز ۲۰۴ مورد تصویب شده است.

وی ادامه داد: در مجموع میزان اعتبار این طرح های تصویب شده ۸۲ میلیارد بوده که بیشترین وزن پروژه ها مربوط به بانک کشاورزی با ۶۳ میلیارد است که ۷۷ درصد این اعتبارها را شامل می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین از پرداخت بالای ۵۷ درصد هزینه گندم خریداری شده در کشور توسط دولت خبر داد.