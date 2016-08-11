دشمن به دنبال طرح شبهات و موضوعات مسموم است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد برادران ظهر پنجشنبه در نشست هماهنگی هفته دولت اظهار کرد: دولت یازدهم علی‌رغم مشکلات و محدودیت‌های مالی فراوان با گفتمان تدبیر، امید و عقلانیت در عرصه اداره کشور حضور پیدا کرد و این دولت در شرایطی کشور را تحویل گرفت که بحران در حوزه داخلی و خارجی بیداد می کرد.

وی افزود: با تمام این چالش‌ها دولت با حمایت های مردم و رهبری برنامه های خود را با اقتدار اجرایی کرد اما متاسفانه سیاه‌نمایی‌ها و کم لطفی‌هایی از طریق رسانه عمومی و سایر ابزارها در مقابل خدمات دولت انجام شد .

فرماندار سبزوار با بیان اینکه دستاوردهای دولت نسبت به شرایط کشور در برخی حوزه‌ها بی‌نظیر است، گفت: ادعای این مطلب قابل اثبات بوده و دستاوردم مهم دولت یازدهم در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی است، هر چند به واسطه محدودیت‌ها، دولت نتوانست این موضوع را کالبد شکافی کند اما در سایه این تدبیر بسیاری از مشکلات کشور را کمرنگ و آرامش را در فضای عمومی مملکت حاکم کرد.

وی یادآور شد: با وجود فشارهای بسیار زیاد و انتقادات برخی رسانه ها در ماه‌های اخیر، دولت با رعایت اخلاق و ادب با مردم سخن گفت و به شبهاتی که به ناحق مطرح شده بود پاسخ و خدمت را سرلوحه کار خود قرار داد.

برادران ادامه داد: هر ساله مراسماتی در باب خدمات دولت بعد از پیروزی انقلاب به جهت تکریم و تذکر و یادآوری دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی و برآیند عملکرد دستگاه های اجرائی و پاسخخ به مطالبات مردم در کشور برگزار می شود.

فرماندار سبزوار با بیان اینکه متاسفانه در ارتباط با انتشار فیش های نجومی برخی مسئولان که تعداد آنها تنها به ۲۵ نفر می رسد، زمینه‌های بی اعتمادی در مردم ایجاد شده است، گفت: این بی عدالتی حقوقی عملکرد هزاران مسئول و کارمند را زیر سوال برد؛ هر چند این موضوع مربوط به دولت فعلی نیست اما مسئولان صدر نظام باید برای بازگشت اعتماد عمومی مردم، با خاطیان جدی برخورد کنند.