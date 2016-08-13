«گفتگوی دو مذهب» مناظره مکتوب درباره امامت منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «گفتگوی دو مذهب» مناظره مکتوب آیت الله محسن اراکی (دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی) و دکتر محمد مسعری (عالم برجسته وهابی عربستان) درباره امامت به همت سید امید موذنی ترجمه و از سوی دفتر نشر معارف منتشر شد. این کتاب ترجمه «ح‍وار ف‍ی الام‍ام‌: ن‍ص ‌ال‍ح‍وار ال‍ف‍ک‍ری‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍ش‍ی‍خ‌ م‍ح‍س‍ن ‌الاراک‍ی‌ و ال‍دک‍ت‍ور م‍ح‍م‍د ب‍ن ‌ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍م‍سع‍ری»‌ است که با نام «گفتگوی دو مذهب: گفتگوی دو اندیشمند شیعی و سلفی درباره امامت» به فارسی ترجمه شده است.

یکی از بهترین جلوه‌های حیات و نشاط اندیشه در هر امتی، بحث‌ها و گفتگوهای علمی و فکری است که در یک فضای علمی متین و موقر، در میان گرایش‌های گوناگون و مکتب‌های مختلف، درمی‌گیرد. کتاب پیش رو نیز نمونه‌ای نو از گفتگوی هدفمند در میان علمای مذاهب اسلامی است؛ گفتگویی که دست سرنوشت زمینه آن را برای دو تن از علمای برجسته اسلام رقم زد و در روزگار مهاجرت، دکتر محمد مسعری و آیت‌الله شیخ محسن اراکی را گرد آورد تا این دو در گفتگویی علمی و منطقی، مسأله امامت را ـ که یکی از مهم‌ترین موضوعات فکری و اعتقادی مورد اختلاف جهان اسلام است ـ به بحث بنشینند و از سویی با رویکرد سلفی و از سوی دیگر، از دیدگاه شیعه دوازده ‌امامی آن را بررسی کنند.

این گفتگو بین دو تن از علمای اسلام انجام شده است که هم‌زمان از جایگاه و اهمیت علمی و اجتماعی بالایی برخوردارند؛ یکی عالمی شیعی است که در حوزه‏های علمیه نجف اشرف و قم با بهره‌گیری از محضر مجتهدان بزرگ تحصیلات خود را تکمیل کرده است و افزون بر تخصص در علوم اسلامی، با علوم عقلی و فلسفی نیز انس دارد و در زمان گفتگو، نماینده مقام معظم رهبری در بریتانیا بود و هم اکنون دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی است و دیگری اندیشمندی اسلامی از مذهب وهابیت است که در کنار دروس دینی سنتی، در رشته فیزیک محض و ریاضی نیز صاحب تخصص است و از برجسته‌ترین شخصیت‌های معارض حکومت آل‌سعود در دهه نود میلادی و از مطالبه‌گران تغییر بنیادی رژیم سعودی به شمار می‏آید. همچنین وی از مهم‌ترین دعوتگران به ایجاد اصلاحات دینی و بازنگری در برخی از اصول مسلّم در رویکرد وهابی سلفی است.

کتاب «گفتگوی دو مذهب» در ۲۲۴ صفحه، قطع رقعی، تیراژ ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۸۵۰۰ تومان از سوی دفتر نشر معارف عرضه شده است. آیت الله ارکی، استاد برجسته فقه سیاسی حوزه علمیه قم، دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی و نماینده مجلس خبرگان رهبری است که دفتر نشر معارف تاکنون از وی، نُه کتاب «فقه نظام سیاسی اسلام» (جلد اول: جهان بینی اسلام، جلد دوم: فلسفه سیاسی)، «امامت در قرآن»، «نگاهی به رسالت و امامت از دیدگاه قرآن کریم»، «اصول عرفان ناب اسلامی در معارف سجادی(ع)»، «گفتمان بیداری اسلامی»، «داستان انسان نخستین»، «نظریه شناخت» و «کاوشهایی در مبانی نظری حکومت دینی» را منتشر کرده است و به زودی کتابهای «فقه نظام اقتصادی اسلام» (دو جلد) و «در مکتب پدر» (درباره زندگی آیت الله میرزا حبیب الله اراکی) از ایشان منتشر می شود.

برای تهیه کتاب «گفتگوی دو مذهب» و آثار آیت الله محسن اراکی و دیگر آثار دفتر نشر معارف می ‏توان از طریق سایت پاتوق کتاب: ketabroom.ir اقدام کرد.