فیلم/ بزرگ ترین کشتی هوایی

به گزارش خبرگزاری مهر، این هواپیمای غول پیکر که Airlander ۱۰ نام دارد در ابتدا برای ارتش آمریکا و به عنوان یک سیستم پروازی شاخص با قابلیت پرواز به مدت طولانی و شناسایی دقیق محیط اطراف طراحی و ساخته شده بود اما حالا با اصلاحاتی که در آن صورت گرفته به عنوان یک وسیله حرکتی غول پیکر برای اهداف غیرنظامی، برنامه های علمی و توسعه گردشگری مورد استفاده قرار می گیرد.

بزرگترین هواپیمای جهان در حالی در بریتانیا رونمایی شد که طی آن چندین مورد آزمایش مختلف زمینی بر روی آن صورت گرفت تا همه چیز برای نخستین پرواز آزمایشی آن مهیا شود.