دلیل موافقت مجلس با «تسعیر»؛ برجام محقق نشد و پولی نرسید

غلامعلی جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصویب کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۹۵ در کمیسیون برنامه و بودجه و مجوز کمیسیون به دولت برای تسعیر دارایی های بانک مرکزی گفت: اعتقاد دارم که در شرایط عادی دولت ها باید از انجام چنین اقداماتی اجتناب کند؛ این یک اصل مهم است. با تسعیر دارایی های بانک مرکزی عملا ارزش دارایی‌هایمان را می‌فروشیم و سال به سال ارزش دارایی هایمان را به روز می‌کنیم، مثل تعویض طلا توسط مردم، که این کار خوبی نیست.

وی با بیان اینکه ما نباید اینگونه کشورمان را اداره کنیم، اظهار داشت: دارایی های بانک مرکزی، پشتوانه های ملی کشور ما است که نباید اینگونه مورد ارزیابی قرار بگیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: ما در مقطع زمانی قرار داریم که بخش اعظمی از برجام اجرا نشده و پول های ایران بازنگشته و بانک های خارجی نیز وارد تعاملات اقتصادی نشده‌اند، به همین دلیل دولت به شدت با مشکل نقدینگی رو به رو است.

جعفرزاده در تشریح شرایط استثنایی کشور اظهار داشت: برجام عملیاتی نشده و دولت به پول هایی که وعده می‌داد، نرسیده است، نظام مالیاتی ما نیز نتوانست منابعی را که وعده کرده بود، در بودجه تامین کند، اوراق مشارکت ما نیز به فروش نرفته است؛ همچنین بانک های خارجی نیز با ایران تعامل نکرده‌اند.

وی گفت: از سوی دیگر بانک های ایران نیز منابعی برای پرداخت تسهیلات ندارند و پیمانکاران نیز از دولت طلبکار هستند که عدم پرداخت طلبشان باعث ورشکستگی آنها شده است. همین پیمانکار در جای دیگر به دولت بدهکار است و دولت از او شکایت می‌کندو در واقع تهاتری بین طلب و بدهی پیمانکار به دولت وجود ندارد؛ به همین دلیل به خاطر شرایط بحرانی کشور مجبور به تصویب این لایحه شدیم.