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۲۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۹:۰۶

اهتزاز پرچم کاروان حرم رضوی در شهرستان آبادان

اهتزاز پرچم کاروان حرم رضوی در شهرستان آبادان

اهواز ـ کاروان خدام رضوی در شهرستان آبادان حضور یافتند و پرچم بارگاه ثامن الحجج(ع) را به اهتزاز درآوردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه سالروز میلاد هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرتی علی ابن موسی الرضا(ع)، خادمان بارگاه مطهر این امام همام امروز پنج شنبه با حمل پرچم رضوی میهمان شهروندان آبادانی شدند.

خادمان حرم رضوی پس از حضور در این شهرستان در گلزار شهدا حضور یافتند و ضمن ادای احترام به شهدا، در ادامه برنامه های امروز خود، به عیادت از بیماران بیمارستان شرکت نفت آبادان پرداختند.

از برنامه های تدارک دیده شده جهت حضور کاروان رضوی، برگزاری جشن ولادت حضرت امام رضا(ع) در زمین چمن مصنوعی واقع در منطقه سلیج بعد از نماز مغرب و عشا، کلنگ زنی مسجد حضرت فاطمه معصومه(س) در ایستگاه ۲ کوی قدس جنب دیوار پالایشگاه با حضور شهروندان است .

همچنین تقدیر از پیرغلامان دفاع مقدس در حسینیه زینبیون بهار ۱۷ ویژه برادران، برگزاری گردهمایی خواهران قرآنی و فرهنگی در موسسه فاطمیه ویژه خواهران و اهتزاز پرچم گنبد امام رضا(ع) در منطقه سده از دیگر برنامه های خدام رضوی در شهرستان آبادان است .

دیدار و دلجویی از خانواده های شهدای فاجعه منا از دیگر برنامه های خدام حرم رضوی در آبادان است.

کد مطلب 3738647

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