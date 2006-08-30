تساوي پرسپوليس مقابل يك تيم دسته اولي/ دنيزلي در ورزشگاه كارگران حاضر شد

به گزارش خبرنگار مهر اين تيم كه خود را براي حضور در ششمين دوره رقابتهاي ليگ برتر آماده مي كند عصر امروز در ورزشگاه كارگران به مصاف تيم فوتبال سرخپوشان دلوار افزار رفت اما در پايان نتيجه اي بهتر از تساوي 1 بر1 كسب نكرد. در اين بازي پژمان نوري تنها گل پرسپوليس را وارد دروازه حريف كرد.
مصطفي دنيزلي سرمربي تركيه اي تيم فوتبال پرسپوليس كه ظهر امروز به تهران بازگشته است با حضور در ورزشگاه كارگران اين ديدار را از نزديك تماشا كرد. محمدحسن انصاريفرد مديرعامل باشگاه نيز يكي از تماشاگران ويژه اين بازي بود.
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