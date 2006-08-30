تساوي پرسپوليس مقابل يك تيم دسته اولي/ دنيزلي در ورزشگاه كارگران حاضر شد

تيم فوتبال پرسپوليس در ديداري دوستانه و تداركاتي برابر تيم دسته اولي سرخپوشان به نتيجه اي بهتر از تساوي دست نيافت.