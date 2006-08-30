  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۸:۳۳

تساوي پرسپوليس مقابل يك تيم دسته اولي/ دنيزلي در ورزشگاه كارگران حاضر شد

تساوي پرسپوليس مقابل يك تيم دسته اولي/ دنيزلي در ورزشگاه كارگران حاضر شد

تيم فوتبال پرسپوليس در ديداري دوستانه و تداركاتي برابر تيم دسته اولي سرخپوشان به نتيجه اي بهتر از تساوي دست نيافت.

به گزارش خبرنگار مهر اين تيم كه خود را براي حضور در ششمين دوره رقابتهاي ليگ برتر آماده مي كند عصر امروز در ورزشگاه كارگران به مصاف تيم فوتبال سرخپوشان دلوار افزار رفت اما در پايان نتيجه اي بهتر از تساوي 1 بر1 كسب نكرد. در اين بازي پژمان نوري تنها گل پرسپوليس را وارد دروازه حريف كرد.

مصطفي دنيزلي سرمربي تركيه اي تيم فوتبال پرسپوليس كه ظهر امروز به تهران بازگشته است با حضور در ورزشگاه كارگران اين ديدار را از نزديك تماشا كرد. محمدحسن انصاريفرد مديرعامل باشگاه نيز يكي از تماشاگران ويژه اين بازي بود.

کد مطلب 373867

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها