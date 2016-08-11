روحیه جهادی در کمیته امداد تقویت شود/ضرورت توجه به کمبودهای جامعه

به گزارش خبر نگار مهر، پرویز فتاح عصر پنج شنبه در نشستی با حجت الاسلام سیدمحمد حسینیان امام جمعه دامغان به میزبانی کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهرستان کمک به نیازمندان و ترویج فرهنگ انفاق و نوع دوستی را رویکرد اصلی این نهاد دانست و افزود: کمک به همنوع یک وظیفه انسانی و یک رسالت اخلاقی است که در دین مبین اسلام و سیره ائمه معصومین (ع) تاکید و سفارشات فراوان به آن شده است.

وی با تصریح بر اینکه امدادگران در نهاد کمیته امداد با جدیت تمام در راه کمک به نیازمندان تلاش می کنند و در این راستا از هیچ کمکی دریغ نخواهند کرد، خاطر نشان کرد: امدادگری باید در حد ایثارگری باشد و امدادگر نباید خود را درگیر کارهای اداری کنند چون هدف این نهاد کمک به محرومان و نیازمندان است و نباید از این رسالت و وظیفه مهم و اساسی غافل شویم.

وی اضافه کرد : فرهنگ دینی و اسلامی ما ایجاب می کند که نسبت به فقرا و محرومان جامعه بی تفاوت نباشیم چون رسیدگی به وضعیت فقرا و محرومان از متن امام و انقلاب ما است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بر ضرورت فرهنگ سازی امداد گری به عنوان یک وظیفه همگانی تاکید کرد و افزود: جامعه در مسائل اخلاقی، دینی و سیاسی کمبودهایی دارد که باید به آنها توجه شود.

پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور با اتفاق جمعی از معاونان و مدیرکل این نهاد در استان سمنان با سفر به دامغان و دیدار با امدادگران و مسئولان شهرستان، برای تکریم مدد جویان و بررسی مشکلات اقتصادی و معیشتی و تسریع در روند خدمت رسانی به آنان از منازل تعدادی از مدد جویان تحت پوشش بازدید کردند.