دو نیمه متفاوت داشتیم/ فقط ۲۵ دقیقه استقلال مد نظر من بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان پس از تساوی یک بر یک تیمش برابر پیکان در هفته چهارم لیگ برتر که عصر امروز پنجشنبه برگزار شد به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه شهدای شهر قدس گفت: دو نیمه کاملا متفاوت داشتیم. تیم ما در ۲۵ دقیقه نیمه دوم جانانه و محکم و همانطور که هوادار می خواست بازی کرد.

وی افزود: تیم پیکان نیمه اول خوب بازی کرد اما در نیمه دوم تیم ما بهتر بازی کرد و در ۲۵ دقیقه همان تیمی بود که مد نظر من است و هواداران می خواهند.

منصوریان افزود: من به این تیم اعتقاد زیادی داریم. بعد از تعطیلات باید لباس کارگری بپوشیم نه اینکه با کت و شلوار بیایم سر تمرین. امروز با صلابت به هواداران قول می‌دهم که تیمی بسازم که دغدغه ای نداشته باشند.

وی افزود: امروز چیزهایی در تیمم دیدم که باید آنها را تقویت کنیم. باید این ۲۵ دقیقه را به ۹۰ دقیقه تبدیل کنیم. حمایت و اتحاد خوبی در استقلال وجود دارد که بعد از تعطیلات باید این اتحاد حفظ شود. ما باید برای هواداران همه کاری بکنیم.

منصوریان در مورد برنامه تمرینات استقلال گفت: فردا ریکاوری خواهیم داشت و بعد سه روز تمرینات تعطیل می شود واز روز سه شنبه مجددا کارمان شروع می شود. البته برای زمین تمرین خانه به دوش هستیم. چهار بازی دوستانه را برگزار خواهیم کرد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در ادامه ارزیابی اش از بازی تیمش گفت: چند جوان خوب را در تیمم دیدم که می توان پیراهن استقلال را به آنها امانت داد.