محاصره لبنان بايد به طور كامل پايان يابد /عنان اوضاع لبنان را درك مي كند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري كويت ،" فوزي صلوخ "در بيانيه اي مطبوعاتي گفت: پس ازمذاكرات دبيركل سازمان ملل متحد دراراضي اشغالي ، دولت لبنان درمورد محاصره هوايي و دريايي اين كشور توسط نظاميان اسرائيلي تصميم گيري خواهد كرد.

وي ياد آور شد : عنان اوضاع لبنان را درك مي كند و به همين خاطر بيروت، قطعنامه شماره 1701 شوراي امنيت سازمان ملل را اجرا مي كند.

صلوخ درمورد اظهارات "غازي العريضي" وزير اطلاع رساني لبنان مبني براينكه درهاي رفع محاصره لبنان گشوده شده است تصريح كرد: وعده هاي داده شده درحال تحقق يافتن است.

وي تاكيد كرد : لبنان هرگز به رفع محدود محاصره فرودگاه بيروت راضي نمي شود و محاصره بايد به طوركامل بر اساس قطعنامه 1701 از لبنان برداشته شود.

درسطح رفت و آمد مقامهاي ديپلماتيك كشورها به لبنان امروز بيروت شاهد نشست وزير خارجه لبنان با كريستان هوپ فرستاده دانمارك بود؛هوپ در راس هيئتي بلند پايه براي ديدار با مقامات لبناني به بيروت سفر كرده است .

هوپ پس ازاين به خبرنگاران گفت : هدف از سفرم به لبنان بررسي راههاي اجراي قطعنامه 1701 شوراي امنيت و آگاهي يافتن دانمارك ازچگونگي كمك براي اجراي اين قطعنامه است.

رژيم صهيونيستي پس ازصدور قطعنامه 1701شوراي امنيت و برقراري آتش بس همچنان به محاصره هوايي و زميني و دريايي لبنان ادامه داده و به درخواست هاي دولت لبنان و جامعه بين المللي براي برداشتن محاصره بي اعتنايي مي كند.

عنان امروز پس از اتمام ديدارهايش با مقامهاي رژيم صهيونيستي به اردن رفت.