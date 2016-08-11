مدیر بازداشتگاه اوین معارفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی که با حضور مدیرکل زندانهای استان تهران و مسئولین بازداشتگاه اوین برگزار شد، علی چهارمحالی به عنوان مدیر بازداشتگاه اوین معرفی شد.

محبی مدیرکل زندانهای استان تهران ضمن تقدیر از فعالیت های اصلاحی و تربیتی صورت گرفته در دوران تصدی یوسفی مدیر پیشین بازداشتگاه اوین و درویش سرپرست موقت بازداشتگاه؛ علی چهار محالی را به عنوان مدیر باز داشتگاه اوین معرفی کرد.

در بخشی از حکم انتصاب آمده است: ” با در نظر گرفتن جایگاه و اهمیت بازداشتگاه اوین در نظام سازمانی و ملی در حیطه قضایی و زندانبانی کشور و سوابق ارزشمند جنابعالی که طی سالیان متمادی با خدمات صادقانه خویش در عرصه اصلاح و تربیت مددجویان کسب نموده ‏اید، به موجب این حکم، جنابعالی را به سمت مدیر بازداشتگاه اوین منصوب می کنم.”

چهارمحالی پیش از این معاون سلامت، اصلاح و تربیت زندانهای استان تهران بوده است