استقلال عملکرد خوبی برابر پیکان نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، بختیار رحمانی پس از تساوی یک بر یک تیمش مقابل پیکان تهران در ورزشگاه شهدای شهر قدس با ناراحتی از نتیجه بدست آمده گفت: بازی خوبی ارائه نکردیم و تنها 20 دقیقه یک بازی حساب شده و منطقی را انجام دادیم.

وی تاکید کرد: در فوتبال خوب نباشی نمی توانی بازی را با پیروزی به پایان برسانی و فکر می کنم ما هم خوب نبودیم و همین مسئله باعث شده تا پیروز میدان نباشیم.

هافبک تیم فوتبال استقلال تهران در پایان خاطرشان کرد: تعطیلاتی که به خاطر تیم ملی در پیش است می تواند کمک بسیار موثر و مفیدی به ما کند و می توانیم با وحدت و همدلی پس از پایان تعطیلات بازیهای خوبی را از خود ارائه دهیم.